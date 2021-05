Volkswagen pokazał nowego Tiguana Allspace. Sporo nowości w rodzinnym SUV-ie

Volkswagen Tiguan Allspace to przedłużona wersja Tiguana, a więc najlepiej sprzedającego się SUV-a w Europie. Tego drugiego klasyfikujemy zwykle jako wzorowego przedstawiciela klasy kompakt. Z kolei Tiguan Allspace to jego przedłużona odmiana, która pod wieloma względami wjeżdża już na teren dużych SUV-ów klasy średniej. Po zmianach w nadwoziu nowy Tiguan Allspace mierzy teraz 4723 mm. Wciąż imponuje przestronną tylną kanapą, a w opcjach znajduje się trzeci rząd siedzeń. Bagażnik pomieści od 760 do 1920 l w konfiguracji pięcioosobowej. Jeśli zamówimy dodatkowe siedzenia, to zmniejszy się do odpowiednio 700 i 1755 l.

Nowy Volkswagen Tiguan Allspace - wygląd

Miłośnicy cyferek z pewnością zauważyli, że Tiguan Allspace trochę urósł na długość, ale to zasługa nowej stylistyki. Mamy tu do czynienia z odświeżeniem modelu, a nie rewolucyjnymi zmianami. W naszej galerii znajdziecie sporo zdjęć. Zauważycie na nich choćby przemodelowany grill z nowym logiem, wyżej położoną maskę czy ciekawe podświetlenie. Choć zmiany nie są poważne, to Tiguan Allspace stał się znacznie nowocześniejszy.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021 fot. Volkswagen

Volkswagen Tiguan Allspace 2021 fot. Volkswagen

Volkswagen Tiguan Allspace - silniki

Pod maską nowego Volkswagena Tiguana będzie pracował silnik benzynowy 1.5 TSI o mocy 150 KM. Oczywiście w bazowej wersji, bo półkę wyżej znajdziemy 2.0 TSI o mocy 190 lub 245 KM. Większa jednostka jest już od razu dostępna ze skrzynią DSG i 4Motion. 150-konny Tiguan jest przednionapędowy, a do automatu trzeba będzie dopłacić. W ofercie znajdziemy też dwa diesle. Oba to 2.0 TDI, słabszy ma 150 a mocniejszy 200 KM.

Volkswagen Tiguan Allspace - wnętrze i premiera

Lifting to okazja także do odświeżenia wnętrze, które wygląda teraz jak w mniejszym bracie. Mamy tu więc choćby nową kierownicę z dotykowymi płytkami oraz nowy panel klimatyzacji. Wzbogacono także listę dostępnego wyposażenia oraz systemów bezpieczeństwa. Najwięcej miejsca Volkswagen poświęca systemowi Travel Assist, a więc asystentowi, który pozwala na półautonomiczną jazdę od 0 do 210 km/h ze skrzynią DSG. Zupełnie nowe są także matrycowe reflektory IQ Light, automatycznie zmieniające intensywność oraz kierunek świecenia.

Do polskich kierowców pierwsze Tiguany Allspace po lifcie przyjadą na jesieni. Bliżej rynkowej premiery poznamy polski cennik oraz szczegóły oferty.

Volkswagen Tiguan Allspace 2021 fot. Volkswagen

Volkswagen Tiguan Allspace 2021 fot. Volkswagen