Jak sprawdzić ciśnienie w oponach? Do jakiego poziomu je uzupełniać?

Czemu ciśnienie w kołach jest tak ważne?

Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach jest kluczowe dla bezpieczeństwa jazdy, ale i... spalania. Złe ciśnienie sprawia, że bieżnik opony nie układa się w sposób prawidłowy na asfalcie. W efekcie ograniczona może być powierzchnia styku, przez co potęgowana jest możliwość wystąpienia poślizgu w czasie jazdy. Poza tym pogorsza się trakcja pojazdu w zakręcie, zwiększa się droga hamowania oraz rosną siły tarcia - co musi przełożyć się na zapotrzebowanie silnika na paliwo. Czemu jeszcze dbanie o ciśnienie w oponach jest tak ważne? Bo tak naprawdę trwa zaledwie minutę i nie wymaga posiadania drogiego sprzętu.

REKLAMA

Jak sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach? To proste!

Jak sprawdzić ciśnienie w oponach? Przede wszystkim należy robić to wtedy, gdy opony są chłodne - najlepiej zatem o poranku lub po dłuższym postoju. Do mierzenia ciśnienia służy prosty miernik. Przykłada się go do wentyla w kole i po kilku sekundach otrzymuje odczyt. Urządzenia tego typu są dostępne nie tylko w sklepach motoryzacyjnych, ale często również w większych marketach. Ile kosztują mierniki ciśnienia powietrza w kole? Ich ceny startują już od kilkunastu złotych.

Zobacz wideo Czasy w wyścigach zależą od opon. O czym muszą myśleć kierowcy?

Oczywiście może się okazać, że kierowca nie będzie miał w garażu miernika ciśnienia w kołach. Co wtedy? To nadal niewielki problem. Wystarczy bowiem że pojedzie na stację benzynową i skorzysta z kompresora. Ten wskazuje w pierwszej kolejności obecny poziom ciśnienia. Skorzystanie z kompresora na stacji jest o tyle wygodniejsze, że pozwala nie tylko na przeprowadzenie pomiaru, ale również uzupełnienie ewentualnych braków powietrza. Po ustawieniu określonej wartości, urządzenie automatycznie dopompuje koło.

Co ile sprawdzać ciśnienie i skąd wiedzieć jakie ciśnienie jest prawidłowe?

Kiedy sprawdzać ciśnienie w oponach? Specjaliści zalecają wykonywanie procedury raz w miesiącu oraz każdorazowo przed dalszym wyjazdem. Skąd wiedzieć czy ciśnienie jest prawidłowe? To proste, wystarczy porównać odczyty przy kołach z wartościami, które producent zapisał dla typu pojazdu. I co ważne, informację taką można znaleźć nie tylko w książce obsługi, ale i w aucie. Naklejka z optymalnym ciśnieniem w oponach pojawia się na ogół na wewnętrznej części słupka bocznego lub na klapce wlewu paliwa.

Czujniki ciśnienia powietrza w oponach. Mniej problemów dla kierowcy?

Warto pamiętać też o tym, że obecnie samochody same kontrolują ciśnienie powietrza w oponach. Odpowiadają za to czujniki TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Urządzenia tego typu są standardem na terenie Unii Europejskiej w samochodach wyprodukowanych po listopadzie 2012 roku. Czy można się opierać głównie na nich? Nie zawsze. Bo zdarza się np. że czujnik wykazuje zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponie, ale informacja wynika z jego uszkodzenia lub błędu odczytu.

Prawidłowa wymiana opon. Czyli na co zwrócić uwagę podczas wizyty u wulkanizatora

Poza tym czujniki nie są mocno precyzyjne - nie wykryją małych odchyleń od wartości ustawionej za prawidłową, a do tego wymagają programowania np. po zmianie sezonowej opon. I programowanie to tak właściwie stanowi największe zagrożenie. Bo może się okazać, że wulkanizator zbyt słabo napompuje koło. I gdy komputer przyjmie tą wartość za prawidłową, kierowca nie dowie o tym, że jeździ z nieprawidłowym ciśnieniem powietrza w kole. Skutek? Pomimo obecności czujników warto zatem i tak mierzyć ciśnienie w oponie raz w miesiącu.