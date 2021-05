Ferrari F50 robi hałas na londyńskich ulicach [WIDEO]

Ferrari F40 to kultowe auto, do którego nikt nie ma wątpliwości. Na liście ulubionych aut spod symbolu galopującego koni zajmuje zawsze wysokie pozycje, w szczególności dla tych, którzy wychowali się w latach 90-tych. O tyle jest ciekawe, że jego następca, czyli F50 nie wzbudza tyle emocji, a właściwie można powiedzieć, że jest trochę zapomniane. Gdy przypomina się o Ferrari F50, większość raptem sobie przypomina jakby to było tak oczywiste, że nie było sensu o tym wspominać.

Na kanale The TFJJ na YouTube można znaleźć nowe nagranie z tym bądź, co bądź dosyć wyjątkowym autem. Do tego w kolorze Argento Nurburgring, a właśnie w takim lakierze powstało jedynie 4 egzemplarze na całym świecie.

F50 miało pod maską silnika V12 4,8 litra z Formuły 1. Blok silnika pochodził z auta wyścigowego Ferrari 641, dzięki czemu Alain Prost zajął drugie miejsce w mistrzostwach F1. To, co najbardziej przejmujące do dźwięk dobywający się z tego wyjątkowego auta.

Jak widać na nagraniu, ze względu na ludzi obserwujących i ruch uliczny kierowca nie mógł się rozpędzić, ale nawet przy powolnej jeździe, F50 robi wrażenie zarówno wizualnie, jak i akustycznie.

Ferrari F50 powstało jedynie w ilości 349 sztuk.