Zazwyczaj auta się wydłuża, ale ci Rosjanie poszli inną drogą i poszerzyli Ładę [WIDEO]

Co zrobić jak potrzeba auta, które jest w stanie pomieścić dużą ilość osób? Zazwyczaj kupuje się wtedy Vana lub coś podobnego. A co zrobić jak wszyscy chcą siedzieć obok siebie? Na to nie ma rady, a przynajmniej tak mogło się wydawać. Rosyjski kanał na YouTube – Garage 54 zaprezentował ich wariację na takie okoliczności i scalili dwie Łady.

Aby połączyć te dwie Łady, twórcy musieli najpierw odciąć po boku każdej z nich i usunąć po jednym kole i inne układy jak np. hamulce, ale tylko z tej jednej strony. Następnie zespawali je, ale pozostawili silniki i w pełni działające kierownice. Aby prowadzić ten dosyć oryginalny pojazd należy mieć współkierowcę, który będzie obsługiwał drugą kierownicę i wykonywał te same gesty, co ten pierwszy prowadzący.

Aby mieć pewność, że auto nie pęknie, konstruktorzy musieli specjalnie wzmocnić podwozie.

Rosjanie nie tylko zbudowali Ładę do kwadratu, ale także udowodnili, że można ją prowadzić. W tym celu zabrali pojazd na pas startowy, gdzie okazało się, że całkiem nieźle robi bączki. Niestety podczas zabawy jedno koło urwało się.