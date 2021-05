Dom dla miłośnika motoryzacji. Majętnego miłośnika motoryzacji

Gdy się patrzy na zdjęcia można powiedzieć, że do jak dom. Niczym szczególnym się nie wyróżnia. Nic bardziej mylnego. Dom z Pensylwanii jest wyjątkowy. Ma bowiem garaż na 25 samochodów, a dla trzech ulubionych z naszej kolekcji jest przeznaczone miejsce wewnątrz przestrzeni mieszkalnej.

Dom dla miłośnika motoryzacji Realtor

Powiedzmy jednak, co jest normalnego w tym domostwie? Klasyczny dom, z kamiennymi kolumnami, znajdujący się na działce o powierzchni 30 akrów. Znalazło się nawet miejsce na staw z karpiami Koi.

A teraz to, co jest w nim najciekawsze. Garaż ma powierzchnię około 488 m2 i jest w stanie pomieścić wspomniane 25 samochodów. Marzenie kolekcjonera aut, ale tak jak wspomniano wcześniej, dla trzech ulubionych egzemplarzy jest specjalne miejsce wewnątrz domu, oddzielone szklanymi ścianami i drzwiami. Powierzchnia tego swego rodzaju showroomu to 167 m2.

Dom ten nie jest tani kosztuje 1.750.000 dolarów. Jednak ze względu, że tego typu nieruchomości nie ma zbyt wiele, to chętnych kilku się znajdzie. W szczególności, że ich ulubione auta nie powinny stać na dworze.