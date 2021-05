Za co można stracić prawo jazdy? Nie tylko za szybką jazdę w mieście!

Jeszcze dwie dekady temu kierowcy w Polsce udawali, że przestrzegają przepisów, a policjanci udawali, że ścigają wykroczenia. Dziś sytuacja jest zdecydowanie inna. Przepisy nie dość, że są w coraz większym stopniu respektowane, to jeszcze stają się coraz bardziej restrykcyjne. Przykład? W polskim porządku prawnym funkcjonuje całe spektrum przypadków, w których za przewinienia drogowe można stracić prawo jazdy. I pierwszym z brzegu jest sytuacja, w której kierowca w terenie zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o 51 km/h. Wtedy straci uprawnienia na 3 miesiące, a także otrzyma 10 punktów karnych i mandat wynoszący od 400 do 500 zł.

REKLAMA

Zobacz wideo Pasażer w bagażniku, a poszukiwany na tylnej kanapie. Kierowca stracił prawo jazdy

Prawo jazdy krócej niż rok i dużo punktów karnych? Szykuj się na ponowny… kurs!

Za co jeszcze można stracić prawo jazdy? Także wtedy, gdy kierowca przekroczy dozwoloną ilość punktów karnych. Jeżeli mówimy o prowadzącym, który posiada uprawnienia dłużej niż rok, po przekroczeniu 24 punktów karnych musi on wykonać badanie psychologiczne, a następnie zapisać się na egzamin w WORD-zie. W sytuacji, w której prowadzący ma prawo jazdy krócej niż rok i przekroczył 20 punktów karnych, musi zaczynać od... zera! Aby ponownie zasiąść za kierownicą auta, powinien najpierw zapisać się na kurs na prawo jazdy i dopiero egzamin.

Zbyt duża ilość pasażerów? Też możesz stracić prawko!

Prawo jazdy straci też ten kierowca, który przewozi w samochodzie zbyt wielu pasażerów. Zabranie do auta co najmniej trzech osób ponad limit określony w dowodzie rejestracyjnym oznacza nie tylko 300 zł mandatu i 3 punkty karne, ale również odebranie uprawnień do kierowania pojazdami na 3 miesiące.

Prawo jazdy można stracić nie na miesiące, a lata!

Przepisy przewidują sytuację, w której kierowca traci prawo jazdy na okres dłuższy niż kilka miesięcy. I sztampowym przykładem jest tu jazda po alkoholu. Gdy funkcjonariusze stwierdzą prowadzenie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila), są może odebrać kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdami na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), prowadzący straci prawo jazdy na okres od roku do 15 lat. Co z środkami odurzającymi? Przepisy pozwalają na odebranie kierowcy prawa jazdy już w sytuacji, w której policjanci nabiorą uzasadnionych podejrzeń, że prowadzący znajduje się pod ich wpływem.

Samochód bez prawa jazdy? Czy to możliwe?

Utrata prawa jazdy za przestępstwa drogowe czy ucieczkę z miejsca zdarzenia

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest jedną z sankcji w przypadku popełnienia przestępstwa drogowego. W wyroku sądowym może się pojawić informacja o odebraniu prawa jazdy na czas od roku do nawet 10 lat! Surowo karana są też rażące wykroczenia drogowe lub ucieczka z miejsca zdarzenia. W pierwszym przypadku zakaz może obowiązywać przez okres od 6 miesięcy do 3 lat. W drugim sankcja prawna to utrata uprawnień na okres minimum 3 lat.