Nissan 350Z z dosyć nietypowym zastosowaniem. Jak widać może być lawetą

Na portalu Reddit zostało ostatnio zamieszczone zdjęcie, które widać powyżej. Jest to o tyle dziwne zestawienie, że człowiek może się zastanawiać: po co? I jaki cel? Na jednym z parkingów w USA widać zaparkowanego Nissana 350Z, który jest typowo sportowym autem, dlatego widok pojazdu UTV na dachu jest dosyć zaskakujący.

Nie wiadomo jak to się stało, że tam się pojawił. Czy mężczyzna widoczny na zdjęciu dopiero go kupił? Czy ściąga go z dachu? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Jeno jest pewne, dach i zawieszenie Nissana odczuły to dotkliwie. Widać na zdjęciu, że tylne zawieszenie mocno się obniżyło. Mężczyzna, chociaż próbował zabezpieczyć pojazd przed spadnięciem za pomocą lin i kartonu/drewna, aby nie uszkodzić auta, raczej jest bardzo dużym optymistą w tym zakresie, niż realistą.

Jest jeszcze jedno pytanie: jak się tam dostał? UTV nie jest lekkim i poręcznym pojazdem, który ręcznie można narzucić na inne auto. W tym wypadku musiał najwyraźniej pomagać wózek widłowy.

Obojętnie, jaka historia się za tym kryje, z całą pewnością był to ciekawy widok. Ciekawe jak Nissan wyglądał po wszystkim?