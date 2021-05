Import używanych aut w kwietniu wystrzelił. To było jednak pewne. Tak jak wiek i modele

Ile samochodów używanych ściągnęliśmy nad Wisłę w 2021 r.?

Zeszłoroczny lockdown sparaliżował branżę motoryzacyjną na dobre trzy miesiące. Niezależnie, czy patrzymy na rynek samochodów nowych czy używanych, to marzec, kwiecień i maj były praktycznie martwe, a rynek zaczął się odbijać gdzieś w okolicach czerwca. Dotyczy to także importu samochodów używanych. W kwietniu 2021 r. zarejestrowano nad Wisłą 81 413 zaimportowanych aut osobowych i pojazdów o DMC do 3,5 tony. Rok do roku to wzrost aż o 152,4 proc., ale do tej wartości trzeba podejść z dystansem.

Przez pierwsze cztery miesiące roku do Polski ściągnięto 308 947 samochodów, czyli o 24,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. IBRM SAMAR w swoim raporcie podaje, że wzrosty liczby rejestracji odnotowano we wszystkich województwach.

Ile lat mają ściągane do Polski samochody?

Nie da się ukryć, że do Polski przyjeżdżają przede wszystkim leciwe samochody, a ich wiek powoli, ale konsekwentnie wzrasta. W 2021 r. to równe 12 lat, a w samym kwietniu - 12 lat i miesiąc. Roczniki 2006, 2007, 2008 i 2009 odpowiadają za 1/3 wszystkich rejestracji. Średni wiek jest najwyższy w samochodach z silnikami benzynowymi i wynosi 13 lat i 2 miesiące. W przypadku diesli to 10 lat i 10 miesięcy.

W danych dotyczących importu widać systematycznie słabnące zainteresowanie silnikami wysokoprężnymi. Samochody z napędem Diesla w kwietniowym imporcie aut osobowych stanowią 42,3 proc.

- czytamy w raporcie IBRM. W skali całego 2021 r. ich udział jest wyższy i sięga 47,22 proc. Silniki benzynowe stanowią 52,58 proc. całego importu. Napędy alternatywne stanowią trudny do zauważenia margines.

Jakie samochody ściągamy do Polski? Te same od lat

Zmieniają się roczniki i generacje, ale nie marki i modele. Osoby interesujące się polskim rynkiem hity importu mogą wymieniać w ciemno, a pewnie i bez większego problemu udałoby im się podać dobrą kolejność. W 2021 r. najwięcej ściągnęliśmy aut następujących marek:

Volkswagen – 31 856 szt. Opel – 31 045 szt. Ford – 28 518 szt. Audi – 24 523 szt. Renault – 20 345 szt. BMW – 17 528 szt. Peugeot – 16 223 szt. Citroen – 14 608 szt. Mercedes – 13 974 szt. Fiat – 10 672 szt.

Tak prezentuje się podział na konkretne modele:

Audi A4 – 9 207 szt. Opel Astra – 8 523 szt. Volkswagen Golf – 7 986 szt. BMW 3 – 6 581 szt. Audi A3 – 5 516 szt. Opel Corsa – 5 159 szt. Ford Focus – 5 042 szt. Volkswagen Passat – 4 849 szt. Ford Fiesta – 4 538 szt. Audi A6 – 4 409 szt.

Z Niemiec jak zwykle najwięcej, coraz mniej z Wysp

Prawie 60 proc. wszystkich samochodów zaimportowaliśmy z Niemiec, ale to już tradycja. Używane auta trafiają do nas głównie od zachodnich sąsiadów. Spory udział mają także Francja, Belgia oraz Holandia. Wyraźnie spadł za to import z Wielkiej Brytanii (-18,1 proc.) i to jedyny kraj z Top20, przy którym widać minus.