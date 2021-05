Co musi mieć rower, aby rowerzysta nie dostał mandatu? Lista jest krótka.

Wycieczki rowerowe w okresie wiosny i lata stanowią świetny sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. I choć wypady są traktowane raczej hobbystycznie, warto pamiętać o tym, że stanowią kwestię, którą w pewnym stopniu regulują również przepisy prawa. Przykład? Bardzo rzadko się mówi się chociażby o zapisach określających minimalne wyposażenie jednośladów. Co musi mieć rower, aby rowerzysta nie dostał mandatu? Lista na szczęście nie jest długa.

Mandaty dla rowerzystów. Jakie kary grożą rowerzystom?

Obowiązkowe wyposażenie roweru to:

minimum jedno światło pozycyjne z przodu,

barwa biała lub żółta selektywna,

minimum jedno światło odblaskowe z tyłu,

barwa czerwona,

kształt inny niż trójkąt,

minimum jedno światło pozycyjne z tyłu,

barwa czerwona,

minimum jeden skutecznie działający hamulec,

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy,

kierunkowskaz,

w sytuacji, w której konstrukcja pojazdu uniemożliwia rowerzyście sygnalizowanie manewrów ręką.





Braki w wyposażeniu roweru? To oznacza mandat 200 zł!

Choć lista obowiązkowego wyposażenia roweru nie jest długa, rowerzysta nie za wszystkie braki otrzyma mandat. Sankcja jest przewidziana przede wszystkim za jazdę bez wymaganych świateł po zmroku. W takim przypadku prowadzący rower może się spodziewać kary wynoszącej 200 zł. Czemu kodeks wykroczeń wybiórczo traktuje braki w wyposażeniu roweru? Bo o ile brak świateł funkcjonariusze mogą stwierdzić już na pierwszy rzut oka, o tyle przepisy nie zobowiązują ich do kontroli hamulców czy konieczności montowania kierunkowskazu.

Na koniec warto wskazać, że polskie prawo w zakresie obowiązkowego wyposażenia roweru nie stawia przed rowerzystą zaporowych wymogów. To oznacza, że do powyższych zasad - zwłaszcza w zakresie oświetlenia - niewielkim kosztem może być dostosowany każdy jednoślad. Co ważniejsze, należy pamiętać też o tym, że wyposażenie choć niewielkie, mimo wszystko poprawia bezpieczeństwo jazdy głównie po zmroku. Sprawia że kierowcy samochodów wcześniej dostrzegą rower. Tym samym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia drogowego.