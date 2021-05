Samochodem do lasu? Wypad może się skończyć grzywą wynoszącą 5 tys. zł

Ustawa o lasach nie pozostawia większych wątpliwości. Co do zasady nie można wjeżdżać samochodem do lasu. Stąd przy wjazdach często pojawiają się szlabany - które mają blokować ruch pojazdów. A na tym ograniczenia się nie kończą. Szczególnie że zakaz ruchu dotyczy nie tylko posiadaczy samochodów osobowych i ciężarowych, ale również zaprzęgów konnych czy motorowerów. Kiedy kierowca może wjechać do lasu? Przede wszystkim wtedy, gdy zezwalają na to oznaczenia ustawione przy wjeździe.

REKLAMA

Mandat za wjazd do lasu: czasami 500 zł, a czasami 5 tys. zł!

Zdarza się, że kierowcy bagatelizują zakaz wjazdu do lasu. Może się zatem okazać, że w czasie przejażdżki zostaną zatrzymani przez patrol leśny. Skutek? Prowadzącemu nie pomoże tłumaczenie, że nie wiedział o zakazie. Strażnicy leśni i tak wlepią mu karę. Ile wynosi mandat za wjazd do lasu? Opiewa na kwotę od 20 do 500 zł. Oczywiście kierowca ma prawo odmowy przyjęcia mandatu. W takim przypadku sprawa jest kierowana do sądu. A tam wysokość grzywny może sięgnąć 5 tys. zł.

Przedawnienie mandatu: co powinieneś o nim wiedzieć?

Czy kierowca wjeżdżający do lasu ma obowiązek zatrzymać się na wezwanie strażnika leśnego? Jak najbardziej. I kwestię tą reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Strażnik leśny ma nawet możliwość zatrzymania pojazdu do kontroli poza terenem lasu - musi mieć jednak wcześniej podejrzenie iż prowadzący popełnił na terenie lasu przestępstwo. Gdy kierowca nie zatrzyma się na wezwanie strażnika leśnego, ewentualnie jak będzie stawiał opór w czasie kontroli, ten ma prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Kto nie dostanie mandatu za wjazd do lasu? Wyjątków jest kilka.

Mandatu za wjazd samochodem do lasu nie muszą obawiać się chociażby niepełnosprawni. Pod warunkiem jednak, że inwalida porusza się pojazdem dostosowanym do jego potrzeb. Poza tym poruszanie się po lesie pojazdem jest możliwe wtedy, gdy jest związane z wykonywaniem czynności służbowych. To oznacza, że spod ewentualnej kary wyłączeni są pracownicy Lasów Państwowych, myśliwi, właściciele gruntów rolnych i pasiek, a także firm posiadających zlecenie na wykonanie prac w obrębie lasu.

Zobacz wideo Mandaty - jakie wymówki najczęściej stosują kobiety?

Jak się zachować podczas wycieczki do lasu?

Aby sposób na spędzenie czasu z rodziną w weekend nie skończył się dla kierowcy mandatem, ten powinien zatrzymać pojazd poza obrębem lasu. Najlepiej na leśnym parkingu, ewentualnie przy drodze - w sposób, który nie utrudni ruchu innym użytkownikom drogi. Do lasu najlepiej jest wejść pieszo, a do tego należy trzymać się szlaków wyznaczonych przez leśniczych i czytać wskazówki zapisane na przydrożnych tablicach.