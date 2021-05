Nowy Bentley Continental GT Speed na torze Silverstone. Da się nim driftować

Poza większa mocą nowy GT Speed ma również skrętne tylne koła. Jest także pierwszym Bentleyem z tylnym elektronicznie sterowanym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. Według producenta pojazd jest zwinniejszy niż klasyczny GT i szybciej wystartuje z zakrętu. Nowo skonfigurowany tryb Sport wyłącza prawie system przeciwdziałający nadsterowności, który funkcjonuje w trybach Comfort i Bentley.

Bentley zapewnia również, że ich GT Speed może mieć największe hamulce na świecie – tarcze węglowe o rozmiarze 440 mm i sporych rozmiarów zaciski. Według firmy wykorzystanie hamulców nowej generacji z takiego materiału spowodowało zaoszczędzenie masy o 35 kg.

Pod maską znalazł się podwójnie turbodoładowany silnik W12 o pojemności 6 litrów. Produkuje on 659 KM mocy, w porównaniu do zwykłego GT z tym silnikiem, który generuje 635 KM. Moment obrotowy pozostaje taki sam i wynosi 900 Nm. Co więcej, ośmiobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów może zmieniać biegi o połowę krócej niż standardowy GT w trybie Sport.

Prędkość maksymalna to 335 km/h, a sprint od 0 do 100 km/h pokonuje w 3,6 s.