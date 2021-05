Nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych wejdą w życie 20 maja. Co się zmieni?

Zobacz wideo Góralczyk: "Popularność hulajnóg to efekt urbanizacji"

Prace nad przepisami regulującymi status hulajnóg elektrycznych itp. urządzeń trwały aż 5 lat (z przerwą), bo rozpoczęły się jeszcze w 2016 roku. Nareszcie doczekaliśmy się. Po wielu mniej lub bardziej dziwnych pomysłach rządzących, resortowi infrastruktury udało się przygotować ostateczny projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD51).

Pod koniec marca projekt nowelizacji zaakceptował sejm, a w połowie kwietnia podpisał prezydent. Oznacza to, że już niedługo, a dokładnie za dwa tygodnie przepisy wejdą w życie. Co zmieni się na chodnikach polskich miast już 20 maja 2021 roku?

Co zakładają nowe przepisy dla hulajnóg?

Teoretycznie zmieni się wszystko. Bo do tej pory panował w tej materii kompletny chaos prawny. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (uchwalona 24 lata temu) nie przewidywała istnienia urządzeń typu hulajnoga elektryczna, dlatego zgodnie ze stanowiskiem resortu i policji, "hulajnogiści" musieli (i jeszcze przez dwa tygodnie muszą) poruszać się po chodnikach, podobnie jak piesi. Nie mogą za to korzystać z jezdni i dróg dla rowerów (do 500 zł mandatu).

Teraz status hulajnóg będzie zbliżony do statusu rowerów (ale nie będzie taki sam). To właśnie najważniejsza zmiana, jaką przynosi nowelizacja. Użytkownik hulajnogi od 20 maja będzie miał obowiązek jazdy po drodze rowerowej, gdy tylko jest ona dostępna. W przypadku, gdy ścieżki rowerowej nie ma, konieczne będzie skorzystanie z jezdni z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. W obu przypadkach będzie mógł jednak rozpędzić się maksymalnie do 20 km/h.

Nowe przypisy dot. hulajnóg elektrycznych i innych tego typu pojazdów fot. Ministerstwo Infrastruktury / Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (gov.pl)

W przypadku, gdy nie ma drogi dla rowerów, ani jezdni z limitem 30 km/h, "hulajnogista" będzie musiał zjechać na chodnik. W tym przypadku konieczne będzie ustępowanie pierwszeństwa pieszym i nieutrudnianie im poruszania się, a jazda będzie dozwolona z maksymalną prędkością "zbliżoną do prędkości pieszego". Jaką dokładnie? Tego nie sprecyzowano.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Powyższe przepisy obowiązują w przypadku hulajnóg elektrycznych, pozostałych urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz "sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzonego siłą mięśni" (np. rolki i deskorolki bez silniczków).

Z hulajnóg oraz UTO skorzystają osoby powyżej 18 roku życia bez posiadania żadnych uprawnień. Młodsze, aby jeździć tymi urządzeniami, będą musiały posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Młodsze dzieci (które jeszcze nie mają karty rowerowej, czyli poniżej 10. roku życia) będą miały zakaz jazdy hulajnogami itp. urządzeniami. Co ważne, regulacje te dotyczą tylko UTO. Ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego każdy może korzystać bez ograniczeń.

Jak parkować hulajnogi elektryczne?

Przepisy regulują również możliwość zaparkowania hulajnogi elektrycznej na minuty. Jak czytamy na stronie gov.pl, pojazdy te będzie można pozostawić tylko na wyznaczonym do tego celu miejscu, a gdy go nie ma tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni,

hulajnoga elektryczna będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika,

szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.

Dla użytkowników przewidziano również szereg kar. Za rozmowę przez telefon (trzymany przy uchu) podczas jazdy grozi mandat w wysokości 200 zł, za jazdę po spożyciu alkoholu: od 300 do 500 zł, za niestosowanie się do warunków parkowania na chodniku: 100 zł, a za nieustępowanie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu: 350 zł.