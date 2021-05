Samochód bez prawa jazdy? Czy to możliwe?

Czy da się jeździć samochodem bez prawa jazdy? To pytanie, które stawiamy przed dzisiejszych materiałem. Odpowiedź? Nie jest jednoznaczna. Bo wszystko tak naprawdę zależy od wieku i od tego, co rozumiemy pod pojęciem prawa jazdy. W języku potocznym tak się mówi o kategorii B. I w tym przypadku odpowiedź jest pozytywna. Istnieje możliwość jazdy samochodem bez prawa jazdy kategorii B. Takich przypadków jest co najmniej kilka. Niestety, aby każdy z nich stał się możliwy, kierowca najpierw musi uzyskać uprawnienia innych kategorii.

Samochód bez prawa jazdy - kat. AM

Wymagania:





ukończenie 14. roku życia,

do uzyskania pełnoletniości kandydat potrzebuje zgody opiekunów prawnych,

ukończenie szkolenia.

Typ pojazdów:

czterokołowiec lekki,

masa własna do 350 kg,

prędkość maksymalna 45 km/h.

Warto w tym punkcie zaznaczyć, że nie zawsze czterokołowiec lekki oznacza quada. Są bowiem quady, które są zbyt ciężkie lub za szybkie, aby mogły zostać objęte tym typem pojazdów. Z drugiej strony czterokołowcem lekkim może też być mikrosamochód posiadający homologację o oznaczeniu L6e.

Samochód bez prawa jazdy - kat. B1

Wymagania:





ukończenie 16. roku życia,

do uzyskania pełnoletniości kandydat potrzebuje zgody opiekunów prawnych,

ukończenie szkolenia.





Typ pojazdów:

czterokołowiec,

masa własna do 400 kg - przy przewozie osób,

masa własna do 550 kg - przy przewozie rzeczy.

Kategoria prawa jazdy B1 zdecydowanie rozszerza gamę możliwych do prowadzenia pojazdów. Bo spokojnie łapią się w nią mikrosamochody. Ich rynek jest w Polsce szeroki. I choć raczej nie nadają się do dalszych wyjazdów, w mieście sprawdzą się wyśmienicie. Powód? Łatwo je zaparkować, a do tego w tym cyklu kierowcy nie będzie przeszkadzać ograniczona prędkość maksymalna tych pojazdów.

Samochód bez prawa jazdy, czyli ograniczenia czterokołowca

Podczas jazdy czterokołowcem warto pamiętać też o kilku zasadach. Podczas przewożenia dziecka w wieku do 7 lat, prędkość pojazdu nie może przekraczać 40 km/h. Co więcej, czterokołowiec prowadzony z kategorią B1 nie może wjechać na autostradę i drogę ekspresową.