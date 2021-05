ADAC 2021. Niemcy wybrali najmniej i najbardziej awaryjne auta. Są niespodzianki

Raport ADAC 2021

Najnowszy raport ADAC powstał w oparciu o 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez niemieckich kierowców, których samochody uległy awarii na trasie w 2020 r. Eksperci brali pod uwagę tylko te auta, które miały nie więcej niż 10 lat i oferowane są w sprzedaży od co najmniej trzech. Liczba rejestracji każdego modelu musiała przekroczyć 10 tys. egzemplarzy rocznie. Tak powstał raport najbardziej i najmniej awaryjnych samochodów używanych. Zestawienie podzielono na pięć klas. Pod uwagę wzięto 109 samochodów.

REKLAMA

Omijaj je szerokim łukiem. Popularne auta premium w najgorszych wersjach. Pechowa ósemka

Przy większości modeli podajemy w nawiasie rozpiętość liczby usterek we wskazanych, najgorszych latach. Taką metodologię przyjęto w raporcie ADAC. Jeżeli interesuje was szczegółowy podział na roczniki, to odsyłamy na stronę ADAC. Pełny raport znajdziecie w tym miejscu. Tam możecie kliknąć w dany model i dowiedzieć się o nim wszystkiego. Przy najbardziej niezawodnych autach z badanych roczników (w tym przypadku 2011-2018) w rankingu ADAC ogranicza się do wypisania nazwy modelu.

Warto mieć na uwadze, że awaria awarii nierówna. Nie jest to ranking idealny. Bazuje tylko na interwencjach pomocy drogowej. Nie wiadomo, ile kosztowały ewentualne naprawy, ale pewnym jest, że każdy zgłaszany problem był na tyle poważny, że unieruchamiał samochód. Które modele okazały się psuć najczęściej?

Zobacz wideo Piekoszów. 43-latek za kierownicą hyundaia celowo potrącił swojego znajomego i uciekł

Samochody małe (klasa mini) - najbardziej niezawodne, roczniki 2011-2018

Toyota Aygo

Samochody małe (klasa mini) - najbardziej awaryjne:

smart forfour

smart fortwo

Miejskie samochody (segment B) - najbardziej niezawodne, roczniki 2011-2018

Audi A1

Citroen C3

Fiat Punto

Honda Jazz

Mazda CX-3

Mini

Mitsubishi Space Star

Peugeot 2008

Renault Captur

Skoda Fabia

Miejskie samochody (segment B) - najbardziej awaryjne

Hyundai i20

Opel Meriva

Samochody kompaktowe (szeroko pojęty segment C) - najbardziej niezawodne, roczniki 2011-2018:

Audi A3

Audi Q3

BMW serii 1

BMW serii 2

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Mercedes Klasy A

Mercedes CLA

Mercedes GLA

Mitsubishi ASX

Seat Leon

Skoda Rapid

Volkswagen Beetle

Samochody kompaktowe (szeroko pojęty segment C) - najbardziej awaryjne:

Kia Ceed

Kia Sportage

Nissan Qashqai

Opel Astra

Renault Kangoo

Renault Scenic

Samochody klasy średniej (segment D) - najbardziej niezawodne, roczniki 2011-2018:

Audi A4

Audi A5

Audi Q5

BMW serii 3

BMW serii 4

BMW X3

Mercedes Klasy C

Mercedes GLC

Mercedes GLK

Volvo XC60

Samochody klasy średniej (segment D) - najbardziej awaryjne:

Ford S-Max

Opel Insignia

Seat Alhambra

Volkswagen Sharan

Klasa wyższa-średnia (segment E) - najbardziej awaryjne, roczniki 2011-2018:

Audi A6

BMW serii 5

Klasa wyższa-średnia (segment E) - najbardziej awaryjne

Mercedes Klasy E

Omijaj je szerokim łukiem. Najbardziej nieudane silniki. Pełna lista wtop i pułapek

Raport ADAC 2021 - co psuje się najczęściej?

Najczęstszą przyczyną wzywania pomocy był niesprawny akumulator/ To aż 46,3 proc. wszystkich przypadków. Osoby, które śledzą raporty ADAC z pewnością nie będą zdziwione, ponieważ dokładnie tak samo było w zeszłych latach. Widać jednak spory wpływ pandemii, kiedy wiele samochodów podczas lockdownu stało. W raporcie 2020 problemy z akumulatorem odnotowano w 41,8 proc. Widać więc duży wzrost. Co jeszcze się psuło?