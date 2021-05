Genesis chce wejść z impetem do Europy. Zawalczy z luksusową niemiecką świętą trójcą

Genesis patrząc na to jak sobie radzi w innych zakątkach świata można powiedzieć, że radzi sobie co raz lepiej. Luksusowe auta de facto pochodzące od Hyundaia to dosyć ciekawa alternatywa dla niemieckiej świętej trójcy – Audi, BMW, Mercedes-Benz.

Włodarze tej koreańskiej marki doszli jednak do wniosku, że przyszedł czas, aby wejść na rynek europejski. Pierwszymi modelami, które będą dostępne to G80 sedan i GV80 SUV. Później dołączy do nich G70 i GV70. Do tego na rynek trafi również zelektryfikowana wersja G80. Genesis zapowiedziało również, że na europejskie drogi przygotują dwa specjalne modele tylko elektryczne.

Genesis GV70 oficjalnie. Koreańska marka premium rośnie w siłę

Marka zapewnia, że ich modele są przygotowane na europejskie drogi i są opracowywane w zakładzie rozwojowym Hyundaia w Niemczech. Miały też ponoć okazję przejechać się i sprawdzić na torze Nurburgring.

Pilotażowymi rynkami, na których będzie sprzedawany Genesis to Niemcy (Monachium), Szwajcaria (Zurych) i Wielka Brytania (Londyn). Będzie można również zamawiać auta online. Aby ułatwić proces zakupu nowych samochodów i zapewnić bezstresowe doświadczenie, marka wyznaczy „Osobistego Asystenta Genesis”.

Czas pokaże czy koreańska marka premium jest w stanie zagrozić starym wyjadaczom na Starym Kontynencie.