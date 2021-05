Prawo jazdy na motor. Ile kosztuje i kto może je zrobić?

Aby kandydat na kierowcę mógł uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami określonego typu, na ogół musi spełnić trzy warunki. Pierwszy dotyczy ukończenia wieku wyznaczonego przez przepisy. Drugi odnosi się do ukończenia szkolenia w ośrodku szkolenia kierowców. Trzeci to przejście z wynikiem pozytywnym egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. I zasada ta w takim samym stopniu odnosi się do samochodów osobowych czy ciężarowych, jak i motocykli. Jak wyglądają wymagania na poszczególne kategorie i ile kosztują szkolenia? Opisujemy to poniżej.

Prawo jazdy na motor - kategoria A

Aby uzyskać prawo jazdy na motor kat. A należy:









ukończyć 24. rok życia,













ukończyć 20. rok życia - jeżeli kierowca miał od minimum dwóch lat prawo jazdy kat. A2.











Kurs na prawo jazdy na motor kat. A kosztuje:









1800 - 2300 zł - w zależności od wybranego miasta.











Egzamin na prawo jazdy na motor kat. A kosztuje:









30 zł - część teoretyczna,













180 zł - część praktyczna.











Po uzyskaniu prawa jazdy na motor kat. A prowadzący może kierować:









motocyklem, również z bocznym wózkiem,













pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.













Prawo jazdy na motor - kategoria A1

Aby uzyskać prawo jazdy na motor kat. A1 należy:









ukończyć 16. rok życia,













przed osiągnięciem pełnoletniości konieczna jest pisemna zgoda rodzica.











Kurs na prawo jazdy na motor kat. A1 kosztuje:









1800 - 2300 zł - w zależności od wybranego miasta.











Egzamin na prawo jazdy na motor kat. A1 kosztuje:









30 zł - część teoretyczna,













180 zł - część praktyczna.











Po uzyskaniu prawa jazdy na motor kat. A1 prowadzący może kierować:









motocyklem o pojemności skokowej nie przekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg,













motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,













pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.













Prawo jazdy na motor - kategoria A2

Aby uzyskać prawo jazdy na motor kat. A2 należy:









ukończyć 18. rok życia,











Kurs na prawo jazdy na motor kat. A2 kosztuje:









1800 - 2300 zł - w zależności od wybranego miasta.











Egzamin na prawo jazdy na motor kat. A2 kosztuje:









30 zł - część teoretyczna,













180 zł - część praktyczna.











Po uzyskaniu prawa jazdy na motor kat. A2 prowadzący może kierować:









motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2kW/kg,













motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,













pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.













Prawo jazdy na motor - kategoria AM

Aby uzyskać prawo jazdy na motor kat. AM należy:









ukończyć 14. rok życia,













przed osiągnięciem pełnoletniości konieczna jest pisemna zgoda rodzica.











Kurs na prawo jazdy na motor kat. AM kosztuje:









1800 - 2300 zł - w zależności od wybranego miasta.











Egzamin na prawo jazdy na motor kat. AM kosztuje:









30 zł - część teoretyczna,













140 zł - część praktyczna.











Po uzyskaniu prawa jazdy na motor kat. AM prowadzący może kierować:









motorowerem z silnikiem spalinowym o pojemności do 50 cm3 lub silnikiem elektrycznym o mocy do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu to 45 km/h,













czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350kg i prędkości maksymalnej do 45 km/h.













Prawo jazdy na motor? Czasami to nie jest konieczne. Bo są przypadki, w których kierowca do prowadzenia jednośladu nie potrzebuje uprawnień z grupy A, A1, A2 czy AM. Jakie to przypadki? I jakie kategorie uprawniają do prowadzenia jakiego typu jednośladów?

Prawo jazdy kat. B:

motocykl o pojemności silnika nie przekraczającej 125cm3, mocy nie przekraczającej 11kw pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat B od co najmniej 3 lat,

pojazdy określone dla prawa jazdy kategorii AM.

Prawo jazdy kat. B1:

motorower z silnikiem spalinowym o pojemności do 50 cm3 lub silnikiem elektrycznym o mocy do 4kW, prędkość maksymalna pojazdu to 45 km/h.