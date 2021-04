Nowa Fiabia. Skoda prezentuje. szkic wnętrza

Fiabia to model dosyć dobrze rozpoznawalny w ofercie Skody. Małe, zgrabne auto, które nigdy nie miało aspiracji być czymś więcej niż jest i nie próbowało sięgać do innych segmentów.

Nowa Fabia zbudowana będzie na platformie MQB-A0 Grupy Volkswagen, dzięki czemu jest dłuższa i szersza niż jej poprzedniczka. Z tego też względu wnętrze nowej generacji będzie również bardziej przestronne. Jak dokładnie wygląda? Tego jeszcze nie wiadomo. Skoda udostępniła jedynie szkic wnętrza.

Pierwsze, co się rzuci w oczy to sporych rozmiarów ekran centralny, do obsługi multimediów i funkcji auta. Poniżej ekranu linie mają przywodzić na myśl grill pojazdu. Ogólnie widać, że Fabia garściami czerpie ze stylizacji Octavii. Wszystko jest dosyć dobrze znane i proste. Różnica pomiędzy Fabią, a Octavią jest w skrajnych nawiewach, które w tym pierwszym modelu są okrągłe. Nie jest to nowe rozwiązanie, gdyż w Seacie Ibizie właśnie takie występują.

Co ciekawe Skoda zdecydowała się na klasyczny drążek zmiany biegów, a nie przełącznik jak w większej Octavii. Na szkicu widać również klasyczny hamulec ręczny. Na ten moment nie jest wiadomo czy takie rozwiązanie będzie tylko w wersji podstawowej auta czy też we wszystkich poziomach wyposażenia.

Ostatnią rzeczą, którą można dostrzec jest wirtualny kokpit przed kierowcą. Do tej pory obecny był jedynie przy większych modelach Skody, teraz ma trafić również do Fabii.

Premiera nowej Fabii odbyć ma się 4 maja.