Czy można jechać na majówkę? Można, ale... tak, wciąż jest dużo "ale" dla kierowców

Kierowca w samochodzie osobowym nie musi mieć założonej maseczki, ale powinien ją mieć przy sobie na wypadek kontroli, a także, żeby założyć po wyjściu z auta. Nie wróciły ograniczenia przemieszczania się, ale i tak możecie nie mieć gdzie pojechać, ponieważ w całej Polsce pozamykane są hotele. Kawę i hot doga kupicie na stacji, ale zjecie już tylko w samochodzie, ponieważ zamknięte są części restauracyjne. Za to bez obaw możecie jechać na myjnię lub do warsztatu. Lada chwila rozpocznie się kasowanie wielu obostrzeń, ale dopiero po majówce.

Od soboty 1 maja w całym kraju otwarte zostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne, możliwe będzie uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu w limicie 50 osób, możliwe będzie uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych oraz na basenach dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Limitem jest 50 proc. obłożenia obiektu. Kolejne obostrzenia znikną po majówce.

Czy można jechać na majówkę?

Tak. W Polsce nie powróciły najostrzejsze obostrzenia, w tym zakaz lub ograniczenie przemieszczania się. Możecie jechać gdzie i z kim chcecie - jeździć po swoim mieście bez celu albo pojechać na drugi koniec Polski. Pod tym względem już jakiś czas temu wróciliśmy do normalności. Niestety klasycznej majówki w tym roku nie będzie. Obostrzenia związane z hotelami i obiektami noclegowymi zostały utrzymane - takie punkty są wciąż pozamykane. Tak samo jak restauracje. Hotele zaczną być otwierane dopiero od 8 maja. Możecie za to jechać do znajomych albo na działkę. Resort zdrowia apeluje oczywiście o rozsądek i unikanie zgromadzeń. Wciąż obowiązują także zasady społecznego dystansu.

Obostrzenia. Co z tą maseczką? W osobówce nie musisz jej nosić, ale miej przy sobie

W Polsce musimy nosić maseczki. Rząd zakazał używania jako zamienników szalików, chust albo przyłbic. Możemy was uspokoić. Nie ma nakazu jazdy w niej w samochodzie osobowym. Zasłaniać usta i nos powinniśmy za to w transporcie publicznym. Większość kierowców nie musi więc nosić maseczki w swoim aucie, ale pamiętajcie, aby mieć ją przy sobie, żeby nie mieć problemów w sklepie, pracy albo na ulicy. Kierowca musi ją mieć także w warsztacie, u wulkanizatora i na stacji benzynowej. Od 15 maja zniknie obowiązek noszenia maseczki na świeżym powietrzu.

Pamiętajcie też, że zasłaniać usta i nos trzeba podczas kontroli policyjnej. A to oznacza, że musicie mieć maseczkę, kiedy zatrzyma was policja. Niekonieczne po złamaniu jakiegoś przepisu, może być to po prostu rutynowa kontrola. Podczas majówki te będą wzmożone. Dlatego warto zawsze mieć przy sobie maseczkę, żeby uniknąć problemów.

Obostrzenia dla kierowców. O czym musisz pamiętać?

Warto pamiętać, że na stacjach benzynowych obowiązują dokładnie takie same przepisy jak w lokalach gastronomicznych. To oznacza, że kawę, zapiekankę czy hot doga możemy kupić, ale zjeść - już we własnym samochodzie. Części restauracyjne są wyłączone.

Na stacji, u wulkanizatora lub w warsztacie trzeba pamiętać o maseczce.

Istnieje także (raczej martwy) przepis o parkowaniu na co drugim miejscu w centrach handlowych i przed marketami.

Wciąż obowiązuje limit miejsc w samochodach ośmio- i dziewięcioosobowych. Mogą do nich wejść maksymalnie cztery osoby. Nowy przepis nie dotyczy osób, które ze sobą mieszkają. Duże rodziny nie muszą się więc martwić o paraliż domowej logistyki. Z pozoru przepis brzmi absurdalnie i budzi kontrowersje. Domyślamy się, skąd ten absurd się wziął - autorzy przepisu mieli na myśli prywatnych przewoźników, którzy świadczą małymi busami usługi transportu osób.

Powinieneś mieć w aucie maseczkę. Nie musisz w niej jechać, ale masz obowiązek ją założyć w razie kontroli policyjnej. Nawet tej rutynowej. Maseczka przyda się także, kiedy wyjdziesz z samochodu, ponieważ usta i nos trzeba zakrywać również na świeżym powietrzu. Od niedawna nie można jej zastąpić chustą, szalikiem, kominem czy przyłbicą.

A czego nie musisz się bać? Wiele obostrzeń jest anulowanych

Pierwsza fala obostrzeń była kierowców bardzo dotkliwa, ale aktualnie większość z najbardziej kontrowersyjnych przepisów już nie obowiązuje. Nawet podczas ostatnich konferencji nie zostały przywrócone. Kierowca nie musi się martwić o:

Zakładanie maseczki podczas jazdy samochodem osobowym. Nawet jeśli jedziecie z innymi osobami, z którymi razem nie mieszkacie. Maseczka w osobówce nie jest obowiązkowa.

Zmianę opon z zimowych na letnie. Ministerstwo zajęło jasne stanowisko, że kierowcy nie będą karani za zmianę opon. Ostrzejsze obostrzenia nic tu nie zmieniły. Zmiana opon to kluczowa kwestia dla bezpieczeństwa

Wizytę w warsztacie.

Mycie samochodu w myjni.

Godziny dla seniorów na stacjach benzynowych i w warsztatach. Od 1 lutego godziny dla seniorów w ogóle zniknęły, ale już wcześniej obowiązywały tylko w sklepach, drogeriach i aptekach. Stacje i warsztaty nie były nimi objęte,

Jeżdżenie po mieście. Nawet bez celu.

Przemieszczanie się między miastami.

Zmiany w obostrzeniach w maju

Po majówce rozpocznie się odmrażanie kraju i anulowanie wielu obostrzeń. Oto najważniejsze z zapowiedzianych zmian.

Od 4 maja:

Otwarte zostają galerie sztuki i muzea, w limicie 1 osoby na 15 metrów kwadratowych i w ścisłym reżimie sanitarnym.

Otwarte zostają wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe oraz galerie handlowe w limicie 1 osoby na 15 metrów kwadratowych i w reżimie sanitarnym.

W nabożeństwach religijnych i kościołach obowiązywać zacznie limit 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. Rząd rekomenduje jednak, aby odprawiać ceremonie na świeżym powietrzu.

Obowiązywać zacznie nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Rekomendowane jest wietrzenie sal podczas każdej przerwy oraz dezynfekcja szkół w weekendy.

Od 8 maja:

Otwarte zostają hotele, w limicie 50 proc. obłożenia obiektu. Zamknięte pozostają jednak hotelowe restauracje oraz strefa welness&spa.

Od 15 maja:

W całej Polsce zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu (jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15. Cały czas konieczne będzie noszenie masek w pomieszczeniach zamkniętych.

Otwarte zostaną ogródki restauracyjne - obiekty te będą zobowiązane do zachowania dystansu między stolikami oraz limitu osób przy stoliku.

Otwarte zostaną kina i teatry na świeżym powietrzu.

Możliwe będzie organizowane imprez okolicznościowych (wesel, komunii) na zewnątrz w limicie do 25 osób i w reżimie takim samym, jak dla gastronomii zewnętrznej.

Wprowadzona zostaje nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych oraz klas 1-4 szkół średnich.

Możliwe będzie uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu przy maksymalnym udziale 25 proc. publiczności.

Od 29 maja:

Otwarta zostanie gastronomia wewnętrzna - przy maksymalnym obłożeniu 50 proc. lokalu, z dystansem między stolikami i limitem osób na stolik.

Imprezy okolicznościowe będą mogły być organizowane także wewnątrz np. w salach w limicie do 50 osób i ścisłym reżimie sanitarnym takim samym, jak dla gastronomii wewnętrznej.

Otwarte zostaną też kina i teatry, które mogą być obłożone maksymalnie w 50 proc. miejsc.

Otwarte zostaną obiekty sportowe i baseny dla wszystkich, przy maksymalnym obłożeniu do 50 proc. (razem z widownią).

Otwarte zostaną siłownie, kluby fitness i solaria przy zachowanym limicie 1 osoby na 15 metrów kwadratowych.

Szkoły podstawowe i średnie zaczną działać w trybie stacjonarnym dla wszystkich uczniów.

