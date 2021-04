Sześciocylindrowy Maybach klasy S tylko na rynek chiński. Będzie to podstawowy model

Podczas targów w Szanghaju zadebiutował Mercedes-Maybach S480, który będzie dostępny tylko na tamtejszym rynku (chociaż niektórzy uważają, że może zadebiutować w innych częściach świata pod nazwą S450).

Pod maską znalazł się silnik o pojemności 3 litrów ze wspomaganiem hybrydowym. Generuje on łączną moc 367 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Czas, jaki potrzebuje na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h wynosi 5,8 s., a prędkość maksymalna została ograniczona do 250 km/h. Średnie spalanie plasuje się na poziomie 8,56 L/100 km.

Jako wyjściowy model S Maybach, nie oznacza to, że jest gorzej wyposażony czy pod jakimś względem gorszy. We wnętrzu jest nadal luksusowo i wykorzystano najlepsze materiały. Nazwa w końcu zobowiązuje.

Jest to obecnie jedyny Maybach S klasy dostępny w Chinach. Zapewne w najbliższym czasie dołączą do niego mocniejsze odmiany – S580 i S650.