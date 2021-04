Ile kosztuje Fiat Tipo z salonu? Można się zdziwić...

Cena czyni cuda? Bez wątpienia tak - szczególnie na takim rynku jak polski. Na szczęście nie mamy już do czynienia z motoryzacyjną rzeczywistością lat 90., w których tani samochód na ogół był w stanie wzbudzić jedynie uśmiech politowania. Przykład współczesnej niskobudżetowości? Dobry płynie z Włoch. Fiat Tipo w momencie debiutu nad Wisłą był reklamowany jako nowy Duży Fiat w cenie Fiata 500. I bez wątpienia jest w tym nieco prawdy. Bo bazowy model przyjął formę sedana, który oferuje przestrzeń dla czterech dorosłych osób w kabinie, a do tego 520-litrowy bagażnik.

Ile kosztuje Fiat Tipo z salonu? Jest tani…

Włosi już w momencie debiutu mocno podkreślali budżetowy charakter Tipo. Nie ma się zatem co dziwić, że dziś cennik auta startuje od 54 700 zł. Ile kosztuje najdroższy Fiat Tipo z salonu? W przypadku benzyniaka kwota to 70 500 zł, a diesla 81 900 zł. I kluczowe jest zestawienie tych kwot z konkurencją. Bo o ile na 70. tysiącach cennik benzynowego Tipo kończy się, o tyle u większości konkurentów z segmentu kompaktowego od nieznacznie niższych wartości dopiero startuje.

Fiat Tipo 2021 fot. Fiat

Oczywiście w tym momencie powstaje pytanie. Jaki standard oferuje tanie Tipo? Być może Fiat nie rozpieszcza kierowcę poziomem wyposażenia. Na pokładzie już w standardzie można jednak znaleźć wszystko to, czego da się wymagać od nowoczesnego auta. Bazowy Fiat Tipo posiada 6 poduszek powietrznych, pakiet elektryczny, dzieloną tylną kanapę, manualną klimatyzację, radio oraz 5-letnią gwarancję producenta. A uzupełnieniem całości są wygodne fotele i miękkie materiały wykończeniowe na konsoli.

Nie Tipo Classic, a po prostu Tipo. Ile kosztuje?

Oczywiście kupujący nie musi ograniczać się do modelu Tipo Classic. Gdy wybierze wersję Tipo, będzie musiał dopłacić nieco ponad 5 tys. zł do kwoty bazowej. W zamian otrzyma jednak 100-konny, doładowany silnik benzynowy, ogranicznik prędkości z systemem rozpoznawania znaków drogowych, asystenta pasa ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, aktywny przedni grill czy wielofunkcyjną kierownicę.

Mówiąc o cenach Fiata Tipo jeszcze słowem nie wspomnieliśmy o stylu. Włoski sedan nie byłby włoskim sedanem gdyby nie cała masa... uroku. Maska zaczyna się bardzo nisko i dopełnia skupione "spojrzenie" auta. Poza tym w oczy rzuca się przetłoczenie idące od linii lusterek do tylnej lampy oraz wyjątkowo zgrabny jak na sedana kufer. Całość dobrze wygląda na ulicach miast.

Tipo jest tanie. Czy cena wymusza kompromis?

Ile kosztuje Fiat Tipo z salonu? Za bazową wersję należy zapłacić niespełna 55 tys. zł, a to w XXI wieku w segmencie C wartość naprawdę promocyjna. Dużo ważniejsze jest jednak to, że niska cena w przypadku włoskiego sedana nie oznacza wielkich kompromisów dla kierowcy. Tipo jest bardzo przyzwoicie wykonany, ma klimatyzację, 95-konny silnik, 5-letnią gwarancję i dużą dawkę stylu. Stosunek wartości do ceny w oczach wielu kierowców w Polsce wypada zatem całkiem korzystnie.