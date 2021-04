Solaris zdobył ważny kontrakt. 250 autobusów polskiej marki wyjedzie na ulice Madrytu

Zobacz wideo W Oslo autobusy jeżdżą na paliwie ze śmieci

Solaris znany jest z produkcji pojazdów hybrydowych i elektrycznych, jednak tworzy również autobusy, których napęd oparty jest o gaz CNG. Właśnie takie trafią niebawem na madryckie drogi.

250 solarisów wyjedzie na ulice Madrytu

Zamówienie złożyło przedsiębiorstwo Empresa Municipal de Transporte (EMT) Madrid, czyli największy w Hiszpanii i drugi w Europie operator transportu publicznego.

Firma założyła, że 2023 roku będzie obsługiwać wszystkie swoje trasy wyłącznie przy użyciu autobusów elektrycznych, hybrydowych i gazowych, a to oczywiście wymaga wymiany dużej liczby dotychczas używanych pojazdów innego typu.

Kontrakt wart jest 73,38 mln euro i zakłada dostawę 250 autobusów marki Solaris w wersji z silnikami napędzanymi gazem CNG. To prawie połowa ze wszystkich nowych pojazdów, które EMT chce kupić. Solaris ma dostarczyć pierwsze 91 autobusów jeszcze w tym roku, a kolejne w 2022 i 2023 roku.

Każdy z zamówionych pojazdów to Solaris Urbino 12 z silnikiem o mocy 239 kW, z automatyczną skrzynią biegów oraz zbiornikami na gaz o łącznej pojemności 1575 litrów, które wystarczą na przejechanie 400 km na jednym tankowaniu. Autobusy pomieszczą po 100 osób i zostały dostosowane do dzisiejszych wymogów, co oznacza m.in. obecność gniazd USB dla pasażerów i systemu monitoringu kabiny.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Solaris jest co prawda założoną w Polsce marką, jednak należącą do hiszpańskiej firmy. Przedsiębiorstwo Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) przejęło w 2018 roku 100 proc. akcji Solarisa za 300 mln euro. Kontrakt z EMT to na razie największe zamówienie, jakie udało się wywalczyć Solarisowi w Hiszpanii.