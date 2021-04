Hennessey się rozkręca. RAM TRX jako 7-miejscowy SUV

RAM TRX w rękach znanej firmy Hennessey miał już dwie odmiany (mocniejszą Mammoth i odmianę 6x6), teraz przyszła pora na trzecią wersję i będzie to 7-osobowy SUV. Oczywiście jak to w przypadku tego tunera nie zabrakło dodatkowej mocy.

Hennessey Mammoth 1000 SUV – co zmieniono?

Ponieważ był to pickup, a teraz zmieniono go w SUV-a, producent musiał przedłużyć linię dachu nad przestrzeń załadunkową i stworzyć nowy słupek C, który ciągnie się od tylnych świateł. Firma nie udostępniła zdjęć z wnętrza, ale jak zapewniają za siedzeniami trzeciego rzędu znajdzie się przyzwoita przestrzeń bagażowa.

Hennessey Mammoth 1000. RAM 1500 TRX z 1000-konnym silnikiem

Z większą ilością miejsc, wiąże się większa moc. Z silnika V8 z doładowaniem o pojemności 6,2 litra producent był w stanie wyciągnąć 1025 KM i 1313 Nm momentu obrotowego. 100 km/h jest w stanie osiągnąć w trochę powyżej 3 sekund. SUV-a wyposażono w pakiet Mammoth Off-Road, który obejmuje podwyższone zawieszenie, 20-calowe felgi, 35-calowe opony terenowe, niestandardowy przedni zderzak i dodatkowe oświetlenie LED.

To nie pierwszy raz, gdy Hennessey przerabia pickupa na SUV-a. Podobny manewr wykonali w przypadku Forda VelociRaptora. Za Mammotha 1000 SUV producent chce 375.000 dolarów. Tuner zapowiedział wyprodukowanie jedynie 20 sztuk tego modelu.