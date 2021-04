Masz prawo jazdy kategorii B, to masz i AM, a nawet trochę A. W lato się przydadzą

Prawo jazdy kategorii B mają praktycznie wszyscy kierowcy

To właśnie prawo jazdy kategorii B jest dla większości kierowców w zupełności wystarczające. Takie uprawnienia możemy uzyskać w wieku 18 lat. To przepustka do pełnoprawnych samochodów.

Posiadacz prawa jazdy kategorii B może jeździć samochodami osobowymi lub małymi dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony. To kluczowy parametr, dlatego trzeba go wyjaśnić. Dopuszczalną masę całkowitą pojazdu określono w ustawie Prawo o ruchu drogowym. DMC oznacza łączną masę pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z masą ładunku i osobami podróżującymi deklarowaną jako dopuszczalną na drodze procesu homologacyjnego. Znajdziecie ją w dowodzie rejestracyjnym swojego samochodu w rubryce "F". Powszechnie uważa się, że kategoria B równa się samochód osobowy i większość z nas uważa, że z podstawowym prawem jazdy możemy jeździć "zwykłymi" autami.

Kategoria B, czyli nie tylko osobówki. Kampery przydadzą się w te wakacje

Jednak pod kategorię B i DMC do 3,5 tony podpadają także naprawdę spore samochody: małe i średnie dostawczaki, pikapy (także te naprawdę spore), małe busy i największe vany oraz kampery. Kluczowe jest DMC, a w przypadku busów jeszcze liczba przewożonych osób. Na B możemy jeździć samochodami, które na pokład zabiorą nie więcej niż dziewięć osób z kierowcą. Na większą liczbę pasażerów trzeba już mieć prawo jazdy na autobusy.

W czasach pandemii i utrudnionych wyjazdów za granicę kuszące mogą się okazać zwłaszcza busy i kampery. Do prowadzenia większości wcale nie potrzebujecie dodatkowych uprawnień. Spokojnie można więc planować ciekawą rodzinną wyprawę.

Wiosna i lato to dobry moment na rozpoczęcie przygody z motocyklami. Nawet bez kategorii A

Żeby jeździć motocyklami potrzebujemy prawa jazdy kategorii A. Jednak motocyklowy laik i osoba, która dopiero zaczyna przygodę z jednośladami wcale nie musi od razu zapisywać się na egzamin. Od kilku lat, wraz z nowelizacją prawa o ruchu drogowym, posiadacze prawa jazdy kategorii B bez uzyskiwania żadnych dodatkowych uprawnień mogą poruszać się motocyklami napędzanymi silnikami o pojemności skokowej do 125 cm3. W tej kategorii mieszczą się zarówno większe skutery, jak i budżetowe motocykle. Prędkość maksymalna najszybszych dwukołowców tej kategorii przekracza 130 km/h, więc taki środek transportu sprawdzi się nie tylko w zatłoczonych miastach, lecz także na krajowych drogach. Ważne, by pamiętać o dodatkowych warunkach. Należy mieć trzyletni staż kierowcy, a współczynnik mocy do masy pojazdu nie może przekraczać 0,1 kW/kg. Zdecydowana większość maszyn spełnia te kryteria, więc nie trzeba z kalkulatorem w ręku przeliczać powyższych wartości.

Możliwe, że kilka przejażdżek na motocyklu 125 cm3 sprawi, że zakochacie się w dwóch kółkach i w kolejny sezon wjedziecie już z prawem jazdy A.

Możesz także jeździć quadami i innymi czterokołowcami

Czterokołowce dzielimy na dwie grupy. Pierwszą stanowią czterokołowce lekkie. W myśl przepisów ich prędkość maksymalna nie może przekraczać 45 km/h, masa całkowita zaś - 350 kg. Kiedyś podobne pojazdy rejestrowane były jako motorowery.

Drugą grupą są pojazdy czterokołowe inne niż lekkie. To m.in. pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 400 kg (przewóz osób) i 550 kg (przewóz rzeczy). W przypadku, gdy mają nadwozie otwarte i brak pasów bezpieczeństwa, należy nimi podróżować w kasku. Ponadto można nimi przewozić dzieci do lat siedmiu z prędkością do 40 km/h. Do tej klasy pojazdów możemy też zaliczyć mikrosamochody rozwijające prędkość maksymalną porównywalną ze skuterem o pojemności 50 ccm. To dobry sprzęt na rozpoczęcie przygody motoryzacyjnej i zaaklimatyzowanie się na drogach publicznych. Warto pamiętać, że eksploatowanie czterokołowca na drogach publicznych wymaga homologacji, tablicy rejestracyjnej i polisy OC.

Kategoria B. Trójkołowce

Zanim wsiądziecie na trójkołowiec, musicie sprawdzić kilka rzeczy. Prawo pozwala jeździć z kategorią B na trójkołowcach z homologacją L5e. Minimalna odległość między kołami znajdującymi się na jednej osi nie może wynosić mniej niż 460 mm oraz muszą być wyposażone w hamulec postojowy.

Pamiętajcie: Podczas wakacyjnych, offroadowych szaleństw na quadach i trójkołowcach zawsze jeździjmy po wyznaczonych szlakach i trasach. Wiele osób wjeżdża takimi pojazdami do lasów, a podczas zabawy niszczy środowisko. Leśne dukty, po których można jeździć są wyraźnie oznaczone. W lasach panują odwrotne zasady niż na drogach. Na drogach zwykle możemy wjechać wszędzie, gdzie nie ma wyraźnego zakazu. Z kolei w lasach co do zasady jeździć nie możemy, a dopuszczone szlaki dla pojazdów są oznaczone.

Quad (zdjęcie ilustracyjne) PIOTR BERNAŚ

Co jest kategoria AM i dlaczego możesz ją mieć wpisaną w prawo jazdy mimo egzaminu?

Prawo jazdy AM to najprostsze i najwęższe uprawnienia, jakie można zdobyć w Polsce. Takie prawo jazdy dozwolone jest już od 14. roku życia, pozwala prowadzić motorowery i lekkie czterokołowce (np. małe quady). Każde kolejne prawo jazdy również pozwala jeździć takimi pojazdami, dlatego w waszym prawie jazdy możecie znaleźć również zaznaczone uprawnienia AM, mimo że jako nastolatek nigdy takie egzaminu nie zdawaliście.

Kategoria B, jako ta "duża" i pełnoprawna, również pozwala bez żadnych ograniczeń jeździć motorowerami i małymi quadami. Automatycznie dopisane mamy także uprawnienia B1, a więc zezwolenie na duże czterokołowce i pojazdy AM (taki egzamin można zdać w wieku 16 lat). Polskie przepisy pozwalają także na poruszanie się niektórymi pojazdami z kategorii A - wspomnianymi motocyklami 125 cm3 i trójkołowcami.

