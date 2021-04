Nowe zasady rejestracji samochodu. Będzie lepiej, choć nie tak dobrze jak w ubiegłym roku

Od początku 2021 r. mamy tylko 30 dni na zarejestrowanie samochodu nabytego w Polsce lub sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej. Krótszy okres na dopełnienie formalności sprawia kierowcom nie lada problemy, bo w wielu urzędach trzeba czekać sporo ponad miesiąc. Jeśli kupując auto (zarówno nowe, jak i używane) nie zarejestrujemy (lub nie przerejestrujemy) go w ciągu 30 dni, czeka nas kara. Grzywna od starosty wynosi od 200 do 1000 zł.

Co prawda w przypadku długiego czasu oczekiwania na wizytę w urzędzie fakt nabycia pojazdu można było zgłosić przez internet na stronie gov.pl, unikając kary, ale do tego potrzebny był profil zaufany. Nie wszyscy go posiadają. Narzekania kierowców przyniosły efekty.

Rejestracja samochodu po nowemu

Od pierwszej połowy 2020 r. w związku z pandemią, która przeorganizowała prace urzędów, na zarejestrowanie i przerejestrowanie samochodu kierowcy mieli aż 180 dni. Prawo wydłużające czas na rejestrację przestało jednak obowiązywać na początku tego roku, przez co wróciliśmy do standardowych 30 dni. Jednak urzędy wciąż nie pracują w normalnym trybie, przez co czas oczekiwania na przejście drogi formalnej jest wydłużony. 30 dni to za mało, a nie można karać za niewykonanie rzeczy, której nie da się wykonać w terminie.

Dlatego rząd wydłużył ten czas dwukrotnie - do 60 dni. Na czas pandemii. Nowe zasady obowiązywać będą kierowców chcących zarejestrować nowy samochód, używany samochód z zagranicy lub przerejestrować używany samochód kupiony w Polsce. Warto jednak podkreślić, że nie wracamy do starych zasad - na zarejestrowanie samochodu kierowcy nie będą mieli aż 180 dni, jak przez większość 2020 r.

Powyższe zmiany zaczną obowiązywać za kilka tygodni. Są jednak i takie, które wejdą w życie później, a są równie ważne dla kierowców.

Zmiany w rejestracjach od czerwca

Od 4 czerwca 2021 r. zaczną obowiązywać przepisy, które ułatwią rejestrację wszystkim tym, którzy kupują samochód w salonie. Nowe przepisy zakładają możliwość rejestracji nowych samochodów przez internet przez pracownika salonu - procesem rejestracji nie będzie już musiał martwić się kierowca, bo całą procedurę będzie mógł za niego przejść uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży. W imieniu klienta będzie on składał wniosek o rejestrację samochodu (lub innego pojazdu) przy użyciu formularza elektronicznego. Oczywiście wszystkie koszty związane z rejestracją poniesie kierowca, a nie salon.

Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądał taki elektroniczny wniosek, ale w rozporządzeniu nadmieniono, że wzór zostanie określony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.