Nowe rondo w Kentucky i Amerykanie. Co może pójść nie tak? Wszystko [WIDEO]

Rondo. Skrzyżowanie o dosyć prostym zastosowaniu. Widzisz lukę, wjeżdżasz i zjeżdżasz w pożądany przez nas zjazd. Nic prostszego. Trzeba tylko pamiętać o pierwszeństwie, jeśli inaczej nie wskazują znaki. Jednak ronda nie są wszędzie tak powszechne na całym świecie, jak chociażby w Europie. Przykładem niech będą Stany Zjednoczone, gdzie tego typu rozwiązania występują rzadziej, w szczególności na obszarach wiejskich. Najwyraźniej kierowcy w hrabstwie Rowan w Kentucky potrzebują pomocy, aby dowiedzieć się, jak właściwie z nich korzystać, ale zanim się to stanie, ktoś nagrał film z drona jak taki ruch tam się odbywa:

Na nagraniu widać, jak wielu kierowców pokonuje rondo po niewłaściwej stronie. Najciekawszym przypadkiem jest kierowca pickupa z przyczepą, który po prostu skręca w lewo, jak na zwykłym skrzyżowaniu. Inni kierowcy idą w ślad za nim i najwyraźniej nie zdają sobie sprawy z popełnianego błędu.

Oczywiście nie wszyscy łamią przepisy. Część aut wjeżdża na skrzyżowanie poprawnie i nie stwarza zagrożenia.

Stacja telewizyjna WYMT informuje, że jest to pierwsze rondo w północno-wschodnim Kentucky i zastąpiło skrzyżowanie, z którego korzysta dziennie około 4000 pojazdów i dochodziło często tam do poważnych wypadków. Przyzwyczajenie do nowego ronda może zająć kierowcom trochę czasu, jest jednak nadzieja, że gdy już to się stanie, to przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w tym miejscu.