Friz stracił prawo jazdy. Opowiada, jak do tego doszło. "Policjanci mnie nie znali XD"

Karol Wiśniewski znany bardziej, jako Friz, to znany polski YouTuber. Jego kanał ma ponad 4 mln subskrybentów i ogólnie uznawany jest za osobę rozpoznawalną. Jak poinformował za pośrednictwem swojego Twittera zostało mu ostatnio odebrane prawo jazdy na okres trzech miesięcy:

Dalej jednak wyjaśnił jak do tego doszło (pisownia oryginalna): Jechałem przez wiochę od Werki do siebie na święta i z naprzeciwka jechała nieoznakowana insignia. Nie wiedziałem, że mogą mierzyć w trakcie jazdy z naprzeciwka. Policjanci byli bardzo profesjonalni, pełna kulturka: dzień dobry, przekroczył Pan ponad 50 w terenie.

Oczywiście powiedziałem, że rozumiem, i się nie zgadzam i nie przyjmuję, mandatu. Ale nie wiedziałem, że prawko zabierają i tak, mimo nie przyjęcia. W trakcie oczywiście podbiły z 3 grupy widzów pukając w szybę pytając o fotę.

To paradoksalnie mogło mnie uratować od mandatu i straty prawka, ale policjanci mnie nie znali XD W takich sytuacjach akurat właśnie widzowie bardziej pomagają niż przeszkadzają.

Po namyśle stwierdziłem, że rzeczywiście przekroczyłem tę prędkość i na zeznaniach na komisariacie przyjąłem mandat i ładnie przeprosiłem oraz wyraziłem skruchę. Nauczka na przyszłość, że nie warto dla kilkunastu dodatkowych minut ryzykować miesięcy bez prawka.

Prawo jazdy – kiedy może być odebrane?

Obecnie na obszarze zabudowanym w ciągu dnia obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba, że znaki pokazują inaczej. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h kierowcy może być odebrane prawo jazdy na okres 3 miesięcy, a także będzie ukarany mandatem w wysokości 400-500 zł i 10 pkt. karnymi.

Od czerwca tego roku wchodzi nowy przepis, który wyrównuje ograniczenie prędkości w godzinach nocnych do tych z dziennych. Do tej pory w godzinach 23-5 na obszarze zabudowanym można było się przemieszczać z prędkością 60 km/h, od 1 czerwca obniżono tę wartość do dziennego limitu, czyli 50 km/h.