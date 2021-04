Parkomaty w całej Warszawie? ZDM planuje kolejne rozszerzenia strefy płatnego parkowania [MAPA]

Niedawno pisaliśmy o nowych strefach płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie. 6 września 2021 r. parkomaty pojawią się na Żoliborzu i Ochocie. To jednak nie koniec - Zarząd Dróg Miejskich planuje objąć płatnym postojem kolejne dzielnice - m.in. Saską Kępę i Mokotów.

Powiększanie strefy płatnego parkowania i zmiany zasad jej działania to element szerszej polityki parkingowej prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Celem jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolnych. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca.

W planie kolejne obszary SPPN

Saska Kępa i Mokotów to kolejne miejsca w stolicy, w których planowane jest wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił już przetargi na wykonanie analiz i projektów dla obu obszarów. Jesienią odbędą się konsultacje z mieszkańcami.

Obszar objęty Saską Kępę, Kępę Gocławską i zachodnią część Kamionka. Drugi obszar obejmuje Górny Mokotów (na północ od ul. Madalińskiego) i Dolny Mokotów (ograniczony ulicami Gagarina i Czerniakowską). Oba te obszary leżą bardzo blisko centrum i są dziś często wykorzystywane do parkowania bez opłat przez kierowców przyjeżdżających z dalszych rejonów miasta. Równocześnie trwają prace nad objęciem strefą części Pragi-Północ - okolic pl. Hallera i Szmulowizny, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców wyrażonym w konsultacjach społecznych w 2019 r.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - nowe obszary Zarząd Dróg Miejskich