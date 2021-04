Ile jest czasu na zgłoszenie szkody? Inne terminy przy OC, a inne przy AC

Każdego roku do jednostek policji zgłaszanych jest przeszło 400 tys. kolizji drogowych. I sam fakt wystąpienia zdarzenia stanowi dla kierowcy tak naprawdę dopiero początek problemów. Bo jeżeli został poszkodowany, musi jeszcze zgłosić fakt wystąpienia kolizji ubezpieczycielowi sprawcy. Ile w takim przypadku kierowca ma czasu na zgłoszenie szkody? Jako że mowa o ubezpieczeniu OC - tj. polisie wymaganej przez prawo, to przepisy regulują czas ważności roszczeń. I ten w większości przypadków wynosi 3 lata od momentu wystąpienia kolizji - reguluje tą kwestię art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z OC? Nawet 20 lat!

Czemu czas na zgłoszenie szkody to w większości przypadków 3 lata? Bo są sytuacje, w których kierowca ma nawet 20 lat. Taki scenariusz pojawia się wtedy, gdy szkoda jest wynikiem przestępstwa, zbrodni lub występku. Maksymalny termin jest naprawdę długi. W jakim czasie jednak najlepiej zgłosić szkodę? Prawda jest taka, że idealnie aby kierowca zrobił to jak najszybciej. I powody są dwa. Po pierwsze czas może działać na niekorzyść poszkodowanego - zaciera część śladów zdarzenia lub pogłębia uszkodzenia. I to z pewnością zostanie uwzględnione przez ubezpieczyciela. Po drugie im szybciej szkoda zostanie zgłoszona, tym szybciej auto wróci do pełnej sprawności.

Podczas zgłaszania szkody kluczowe jest dostarczenie wszystkich kluczowych dokumentów. Przede wszystkim poszkodowany powinien posiadać notatkę policyjną lub - gdy patrol nie pojawił się na miejscu zdarzenia - oświadczenie sprawcy. Sprawca powinien określić w nim okoliczności zdarzenia, wskazać uszkodzenia pojazdów, podać dane aut uczestniczących i kierowców oraz przyznać się do winy za zdarzenie. Poza tym ubezpieczyciel będzie wymagał kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu poszkodowanego oraz kopii jego prawa jazdy. Ostatnim krokiem do likwidacji szkody staną się oględziny auta lub dostarczenie zdjęć uszkodzeń.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z AC? No i tu zaczyna się problem…

Oczywiście szkody zgłaszają nie tylko poszkodowani. Zgłoszeniem szkody jest też uruchomienie wypłaty z tytułu posiadanej dla auta polisy AC przez sprawcę. Ile czasu na zgłoszenie roszczenia ma w takim przypadku kierowca? I tu sytuacja nieco komplikuje się. Bo ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe. Tym samym jego zakresu nie regulują przepisy, a regulamin stworzony przez ubezpieczyciela. Firmy nie stosują jednorodnych terminów zgłoszenia szkody z polisy AC. Oznacza to mniej więcej tyle, że kierowca w celu poznania maksymalnego czasu na poinformowanie o kolizji, powinien zapoznać się z OWU podczas kupowania polisy.

Jakie bywają terminy? Są ubezpieczyciele, którzy na zgłoszenie szkody z AC dają nawet 7 dni. Są jednak też firmy, w których wymagane jest albo niezwłoczne poinformowanie o zajściu, albo kierowca ma na to 24 godziny. Co niezwykle ważne, trzymanie się czasu na zgłoszenie szkody zapisanego w OWU jest kluczowe. W przeciwnym razie kierowca może mieć problem z wypłatą odszkodowania, ewentualnie bezgotówkową naprawą pojazdu. Firma zakwestionuje bowiem roszczenie, a kierowca będzie musiał często dochodzić swoich praw w sądzie.