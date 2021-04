Badanie lekarskie na prawo jazdy. Ile kosztuje i na czym polega?

Prawo jazdy to nie tylko wiedza i umiejętności. Kandydat na kierowcę musi się również odznaczać wystarczającym stanem zdrowia - tak żeby nie zagrażał bezpieczeństwu swojemu i innych użytkowników ruchu drogowego. I stan zdrowia sprawdza się właśnie w czasie badania lekarskiego. Sama kontrola zazwyczaj trwa kilkanaście minut. Polega na przeprowadzeniu ankiety zdrowotnej, sprawdzeniu podstawowych parametrów oraz prostym badaniu wzroku w celu wykluczenia np. daltonizmu.

Egzamin na prawo jazdy: jak się zapisać? O czym warto pamiętać?

Badanie na prawo jazdy: to musi być orzecznik!

Badanie lekarskie na prawo jazdy przeprowadza lekarz orzecznik. Musi mieć właściwe uprawnienia. W przeciwnym razie wystawiony przez niego dokument nie będzie honorowany przez starostwo powiatowe - tym samym kandydat na kierowcę nie będzie mógł mieć nadanego numeru PKK. Gdzie przeprowadza się badanie lekarskie na prawo jazdy? Zazwyczaj przyszły kierowca nie musi poszukiwać lekarza na własną rękę - tych można znaleźć w Ośrodkach Medycyny Pracy. Spotkanie ze współpracującym medykiem organizują bowiem ośrodki szkolenia kierowców w swojej siedzibie.

Ile kosztuje badanie lekarskie na prawo jazdy? Kwestia ta została uregulowana prawnie. Cena kontroli lekarskiej została określona na 200 zł. Czy kandydat na kierowcę może liczyć na rabat? Tak, ale głównie wtedy, gdy badanie odbywa się w ośrodku szkolenia kierowców. Lekarz ma stałe zlecenie z takiego ośrodka - tym samym może zaoferować jego klientom obniżkę ceny. Ile jest ważne badanie lekarskie na prawo jazdy? W przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T maksymalny okres ważności to 15 lat.

Kiedy ważność badania na prawo jazdy będzie skrócona?

Czas ważności badania lekarskiego na prawo jazdy może zostać skrócony. Stanie się tak w przypadku stwierdzenia schorzeń, które wymagają okresowej kontroli - np. poważnej wady wzroku czy układu neurologicznego. Co ważne, lekarz orzecznik może skrócić ważność wydawanego przez siebie zaświadczenia nawet do... roku! Czy badanie lekarskie na prawo jazdy może być bezterminowe? Do roku 2013 mogło takie być. Od tego momentu muszą być wystawiane z określoną datą ważności.

Czasami może się okazać, że badanie lekarskie na prawo jazdy wykonane przez lekarza orzecznika nie wystarczy. Jeżeli ten w trakcie wywiadu stwierdzi poważne schorzenia, ewentualnie chorobę alkoholową, może skierować kandydata na kierowcę na dodatkowe, specjalistyczne badania. To od ich wyniku może uzależnić podpisanie się pod dokumentem oraz jego ewentualną datę ważności.

Wykluczenia w czasie badania na prawo jazdy

