Jak zmyć naklejkę z szyby? Czyli nierówne zmagania kierowców z wklejkami.

Połączenie naklejki i samochodowej szyby nie jest mocno fortunne. I o tym może przekonać się każdy kierowca, który kupił auto używane i chce usunąć z szyby nalepkę ze starym numerem rejestracyjnym. Czy da się to wykonać? I czy taką nalepkę można usunąć w całości? Odpowiedź brzmi tak. Trzeba jednak bardzo umiejętnie zabrać się za pracę i pamiętać o kilku zasadach. Czy kierowca potrzebuje do wykonania zadania specjalistycznych narzędzi? W żadnym razie. Wystarczy, że będzie miał pod ręką suszarkę, żyletkę i odrobinę zmywacza do paznokci.

REKLAMA

Jak usunąć naklejkę z szyby? Podgrzej ją i zerwij!

Aby zmyć naklejkę z numerem rejestracyjnym z szyby w pierwszej kolejności należy ją… podgrzać. Do tego można wykorzystać suszarkę. Co ważne, podgrzać trzeba nie tylko nalepkę, ale i szybę wokoło niej. To raz. Dwa warto pamiętać o tym, aby np. zimą nie podgrzewać szyby zbyt punktowo - to może doprowadzić nawet do jej pęknięcia. Gdy naklejka zostanie podgrzana, a jej klej odzyska elastyczność, kierowca może zacząć ją zrywać z powierzchni szyby. Najlepiej podważyć jeden z rogów żyletką.

Koniec z naklejką na szybie i kartą pojazdu, czyli na co czekamy w pakiecie deregulacyjnym

Naklejkę z szyby trzeba zrywać zdecydowanym ruchem, ale nie przesadnie szybko. Wtedy kierowca ma szansę na to, że powstanie jak najmniej śladów. Co z pozostałościami kleju lub samej nalepki na szybie? Te da się zmyć za pomocą wacika nasączonego zmywaczem do paznokci lub za sprawą benzyny ekstrakcyjnej. Jeżeli wśród pozostałości są większe fragmenty naklejki, kierowca może je ponownie podgrzać, a następnie próbować zdrapać za pomocą żyletki.

Jak odkleić karną naklejkę z szyby? Robi się trudniej…

Czasami zdarza się, że nalepka na szybie pojawia się z innego powodu. Tym może być złość innych kierowców spowodowana niezbyt dobrym sposobem parkowania wybranym przez właściciela pojazdu. Jak zmyć naklejkę z szyby w takim przypadku? Zadanie staje się trudniejsze. Bo kierowca z całą pewnością nie będzie przygotowany na taką sytuację. A próba zerwania wlepki skończy się jej uszkodzeniem i pozostaniem na szybie wielu małych drobinek. Co zatem zrobić? Najlepiej nie ruszać takiej naklejki do momentu pojawienia się w domu - chyba że zasłania ona pole widzenia lub pojawiła się np. na lusterku.

Jak zmyć karną naklejkę z szyby? Najlepiej jej nie zmywać a ściągnąć - podważając wcześniej jej powierzchnię za pomocą ostrego i cienkiego noża lub żyletki. W sytuacji, w której kierowca starał się zdrapać naklejkę w miejscu parkowania, a teraz musi poradzić sobie z usunięciem resztek kleju i papieru, powinien użyć do tego celu benzyny ekstrakcyjnej lub zmywacza do paznokci. Dobrym sposobem jest też nasmarowanie miejsca po naklejce np. balsamem do ciała. Ten rozpuści pozostałości i pozwoli je gładko usunąć z powierzchni szyby za pomocą ręcznika papierowego.