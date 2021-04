Rząd dopłaci rodzinom do samochodu? W planach program "auto plus"

W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Do marca w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmarło ponad 500 tys. osób, a urodziło się jedynie 347 tys. dzieci. Jak ustalił ekonomista Rafał Mundry, w styczniu urodziło się w Polsce 25 tys. dzieci - to najniższy wynik od 18 lat. Mówimy więc o bardzo głębokim niżu demograficznym, który nie jest zaskoczeniem - od lat obserwujemy taką tendencję.

Lekarstwem miał być program "500 plus", ale nie spełnił swojego zadania. Jest dodatkowym zastrzykiem gotówki dla wielu rodzin, ale dzieci nie przybywa. PiS myśli więc nad kolejnym demograficznym "kołem ratunkowym". Politycy rozważają dofinansowanie zakupu samochodu w ramach wprowadzenia programu "nowy ład". Czy to zachęci Polaków do posiadania potomstwa?

Auto plus - dofinansowanie samochodu

Do informacji o planowanym dofinansowaniu zakupu samochodu dotarła Gazeta Wyborcza. Na pomoc finansową mogłyby liczyć rodziny wielodzietne (ale jeszcze nie sprecyzowano, co oznacza przedrostek "wielo").

Jak widzą to politycy PiS? Pomysł jest taki, by państwo pokrywało odsetki od kredytów na samochód. Oczywiście konieczne byłoby wprowadzenie "widełek" cenowych, by - jak mówił w rozmowie z Gazetą Wyborczą jeden z polityków PiS - "nikt nie oskarżył rządu o dopłacanie do luksusowych limuzyn".

Polak, Węgier - dwa bratanki

W kwestii dofinansowania samochodu polscy politycy mocno inspirują się Węgrami. W Budapeszcie można dostać kredyt bez oprocentowania (do 30 tys. euro) pod warunkiem, że kobieta w wieku od 18 do 40 lat będzie w ciąży. Węgierski rząd udziela także wsparcia finansowego rodzinom planującym budowę domu lub zakup mieszkania, a dodatkowo umarza część spłat w zależności od liczby dzieci, które pojawią się w rodzinie w ciągu określonego czasu.

Program "500 plus" ma się dobrze (początkowo pół tysiąca przysługiwało dopiero na drugie dziecko, teraz możemy dostać zastrzyk gotówki również posiadając jedynaka), niedługo rodziny może otrzymają wsparcie finansowe przy zakupie samochodu. Polski rząd rozważa też wprowadzenie pewnego programu na wzór - a jakże - Węgrów. "Babcia plus" ma zachęcić młode mamy do powrotu do pracy i zostawienia dziecka w wieku 1-3 lata pod opieką babci, która dostanie za to pieniądze.

Czy dopłata do zakupu samochodu okaże się skuteczną zachętą by podjąć decyzję o powiększeniu rodziny? Czas pokaże. To póki co tylko projekt, ale program "nowy ład" ma wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Lada moment możemy się więc spodziewać konkretnych ustaleń.

