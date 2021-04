Toyota i Goodyear nawiązują współpracę przy miejscim SUV-ie

Toyota wybrała oponę Goodyear EfficientGrip Performance 2 jako standardowe wyposażenie modelu Yaris Cross. To crossover zaprojektowany z myślą o Europejczykach. Toyota planuje produkować 150 tysięcy modeli Yaris Cross rocznie w fabryce TMMF Onnaing w pobliżu Valenciennes we Francji. Plany marki są ambitne - chcą osiągnąć udział w segmencie B-SUV na poziomie ponad 8 proc.

Wszystkie Toyoty Yaris Cross opuszczą fabryczne mury obute w ogumienie Goodyear EfficientGrip Performance 2. Opony będą montowane w rozmiarze 215/50 R18 o indeksie nośności/prędkości 92V.

Hybrydowy SUV-a dla mas

Yaris Cross powstał na platformie Toyoty TNGA-B opracowanej dla nowego Yarisa. Oznacza to, że Yaris Cross Hybrid przejął jego wszystkie techniczne atuty. Przede wszystkim chodzi o nowoczesny hybrydowy napęd - japoński producent jest światowym liderem w ich rozwoju. Obecnie produkowany zespół napędowy czwartej generacji jest oszczędny, działa bezobsługowo i daje sporą przyjemność z jazdy. Podstawę stanowi trzycylindrowy silnik benzynowy o poj. 1,5 l współpracujący z motorem elektrycznym, a łączna moc układu wynosi 116 KM.

To będzie główna, ale nie jedyna wersja napędowa Yarisa Cross. Oprócz tego będzie można kupić odmianę z przednim napędem oraz benzynowym silnikiem o poj. 1,5 l, tym samym co w "hybrydzie", ale o wyższej mocy 120 KM, za to uboższym o dodatkowy silnik elektryczny oraz skrzynię e-CVT.

Opona EfficientGrip Performance 2 jest znana z dużego przebiegu i doskonałych właściwości podczas hamowania na mokrej i suchej nawierzchni. W przypadku modelu Yaris Cross zespół projektowy Goodyear skupił się na zapewnieniu doskonałej jakości jazdy i niskiego poziomu hałasu.

Hans Vrijsen, dyrektor zarządzający ds. oryginalnego wyposażenia w Goodyear EMEA, powiedział:

Celem Toyoty Yaris Cross jest zapewnienie kierowcom korzyści płynących z posiadania samochodu typu SUV w kompaktowym wydaniu dostosowanym do jazdy miejskiej. Podobnie opona Goodyear EfficientGrip Performance 2 stanowi bezkompromisowe rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą jak najwięcej przejechać na swoich oponach, zachowując przy tym wysoki poziom osiągów. To połączenie sprawia, że doskonale nadaje się ona do modelu Yaris Cross. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani jako producent oryginalnego wyposażenia dla tego nowego samochodu i jesteśmy pewni, że konsumenci w całej Europie uznają opony EfficientGrip Performance 2 za idealnie dopasowane.

Toyota Yaris Cross w wersji Adventure Fot. Materiały Prasowe