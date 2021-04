Wiosna to dobry czas na... przegląd klimatyzacji. Masz Forda? Masz łatwiej!

Czemu to akurat wiosną warto wykonać przegląd klimatyzacji? Powody są przede wszystkim dwa. Po pierwsze zima stanowi szczególnie trudny okres dla układu wentylacji. To moment, w którym w kanałach gromadzi się duża ilość wilgoci. A wilgotne i ciepłe środowisko jest idealne do rozwoju bakterii i drobnoustrojów szkodliwych dla zdrowia. Po drugie klimatyzacja zdezynfekowana i sprawdzona wiosną nie zawiedzie kierowcy latem. Tym samym dużo łatwiej będzie mu poruszać się autem w czasie upałów.

Dezynfekcja klimatyzacji - warto wykonać ją przed latem

Przegląd klimatyzacji: na czym polega?

Na czym polega serwis klimatyzacji w samochodzie? Mechanik w czasie wykonywania procedury w pierwszej kolejności sprawdza działanie podzespołów schładzacza. Następnie kontroluje je wzrokowo - w poszukiwaniu śladów ewentualnych uszkodzeń. Kolejnym punktem wizyty serwisowej jest wykonanie badania szczelności układu z wykorzystaniem chociażby promieni ultrafioletowych jak w Fordzie czy próba wydajności oraz pomiar temperatur. Na samym końcu mechanik przeprowadza dezynfekcję kanałów wentylacyjnych.

Przegląd klimatyzacji z Ford Economy: oferta dla Fordów 4+

Serwis schładzacza jest procedurą uniwersalną dla wszystkich marek samochodów. W każdym aucie wygląda podobnie. Czemu zatem właściciele Fordów mają lepiej niż inni kierowcy? Odpowiedź jest prosta i dotyczy usługi o nazwie Serwis Klimatyzacji Ford Economy. To oferta skierowana do pełnej palety pojazdów producenta w wieku powyżej czterech lat. Dotyczy takich modeli jak Ka+, Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, S-Max, Galaxy, rodzina Transita czy Ranger. Na czym polega jej przewaga? No właśnie - dotyczy ważnego parametru jakim jest cena.

Ile kosztuje przegląd klimatyzacji w Fordzie?

Zazwyczaj za przegląd klimatyzacji w autoryzowanej sieci obsługi właściciel samochodu musi zapłacić co najmniej kilkaset złotych. W przypadku usługi Forda cena jest zdecydowanie niższa i wynosi zaledwie 99 zł. Co ważne rekomendowana wartość wizyty serwisowej dotyczy zarówno samej robocizny, jak i obejmuje koszt części. W jaki sposób można umówić wizytę? Najłatwiej jest znaleźć wolny termin w pobliskim ASO Forda za pośrednictwem sieci. Służy do tego dedykowana aplikacja FordPass, ewentualnie strona internetowa producenta.