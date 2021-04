Twój Ford jest w serwisie? Dzięki Ford Video Check zobaczysz go w telefonie!

Bardzo często jest tak, że klienci autoryzowanych stacji obsługi nie mają dostępu do stref serwisowych. Wynika to z dbałości o ich bezpieczeństwo oraz w dużej mierze wymogów BHP. Co mogą zatem zrobić kierowcy, którzy mimo wszystko chcą zobaczyć auto w warsztacie? Ford dbając o zaufanie osób wybierających jego usługi, przygotował dla klientów ASO dość ciekawą opcję - mowa o Ford Video Check. Na czym ona polega i ile kosztuje?

Ford Video Check: kierowca zobaczy uszkodzenia… zdalnie!

Gdy Ford pojawi się w serwisie na przeglądzie, mechanik wykona przy aucie wszystkie konieczne czynności. Wymieni w nim olej i części eksploatacyjne, a następnie przejrzy auto pod kątem występowania usterek. Jeżeli namierzy jakieś uszkodzenia lub obszary wymagające naprawy, każdy z nich nagra na krótkim filmiku. Link do niego właściciel Forda otrzyma sms-em - razem z kosztorysem naprawy. Na tej podstawie będzie mógł podjąć decyzję dotyczącą zakresu naprawy. Na tym właśnie polega Ford Video Check.

Co ważne, nagranie z Ford Video Check można obejrzeć praktycznie na każdym urządzeniu - telefonie, tablecie czy komputerze. A sam filmik daje kierowcy możliwość zweryfikowania opinii mechanika. Zalety? Właściciel Forda zapłaci tylko za te czynności, które uzna za niezbędne, a przez to proces stanie się w pełni transparentny. Poza tym naprawa nigdy nie zostanie przeprowadzona bez jego zgody, a dodatkowo korzystanie z usługi jest oczywiście całkowicie bezpłatne.

Ford Video Check: kierowca tak naprawdę nie musi być w serwisie

Ford Video Check nie wyczerpuje listy innowacyjnych usług serwisowych oferowanych przez ASO marki. Bo idealnie pasuje chociażby do opcji, w ramach której auto umówionego dnia o umówionej godzinie zostanie zabrane do serwisu spod wskazanego przez właściciela adresu i pod wskazany adres odstawione po wykonaniu przeglądu. Tak, kierowca nie pojedzie ze swoim Fordem do autoryzowanej stacji. Otrzymany filmik sprawi jednak, że będzie miał pełną kontrolę nad procesem naprawy, a jednocześnie nie będzie musiał odrywać się od codziennych zadań.

Warto w tym punkcie wskazać, że połączenie Ford Video Check z możliwością odebrania pojazdu przez pracownika serwisu przynosi dodatkowe korzyści. A te są szczególnie mocno widoczne w czasach pandemii. Bo brak kontaktu z ASO oznacza dla właściciela Forda odzyskany czas, ale i wyższy poziom bezpieczeństwa. Samochód po przeprowadzeniu przeglądu ma zdezynfekowaną kabinę. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko związane z transmisją wirusów.