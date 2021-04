Ktoś kupił Subaru z 1998 roku za ponad 300 tys. dol. To musi być prawdziwy fan

Na portalu aukcyjnym Bring a Trailer doszło ostatnio do ciekawej sprzedaży. Za 312.555 dolarów sprzedano Subaru Imprezę z 1998 r. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to zwykła Impreza. Dokładniej jest to model 22B STi, których powstało jedynie 400 sztuk z okazji 40-lecia marki i trzeciego z rzędu tytułu w Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA.

Ten konkretny model na liczniku ma 40 tys. km i posiada numer produkcji 156 z 400. Został ściągnięty do Stanów Zjednoczonych w lipcu zeszłego roku. Wymieniono w nim pasek rozrządu i pompę wodną.

Impreza 22B STi oczywiście ma niebieski lakier World Rally Blu i czarno-niebieskie wnętrze. Opony zostały nałożone na 17-calowe, złote felgi aluminiowe BBS.

Wspomniana cena czyni, że jest to jedno z najdroższych Subaru, jakie zostało sprzedane.