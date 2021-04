Kierowcy, zmiany w obostrzeniach. 11 do 5 dla lekkiego luzowania. Lockdown w punktach

Zmiany w obostrzeniach

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na regionalizację obostrzeń. W pięciu województwach nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, a wszystkie aktualne obostrzenia utrzymane. Ma to oczywiście związek z sytuacją pandemiczną, a ta jest najtrudniejsza w następujących województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim. Tutaj nie będzie żadnych zmian.

Więcej powodów do zadowolenia mają mieszkańcy pozostałych województw, gdzie od 26 kwietnia znowu zaczną działać salony urody, zakłady fryzjerskie oraz kosmetyczne. Zacznie również obowiązywać nauczanie hybrydowe. Nauka hybrydowa i anulowanie obostrzeń w branży beauty nie oznaczają jeszcze końca lockdownu, ale mają być jaskółką nadziei. Minister Adam Niedzielski ogłosił, że w przyszłym tygodniu ma zostać przedstawiony bardziej szczegółowy plan dotyczący "różnych branż gospodarki", m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej, a także organizacji przyjęć komunijnych oraz innych uroczystości. Minister ma wówczas odnieść się także do kwestii noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Mamy powoli wracać do normalności.

Lockdown Polski. Co to oznacza dla kierowcy. Dużo może, ale zawsze z jakimś "ale"

Kierowca w samochodzie osobowym nie musi mieć założonej maseczki, ale powinien ją mieć przy sobie na wypadek kontroli, a także, żeby założyć po wyjściu z auta. Nie wróciły ograniczenia przemieszczania się, ale i tak możecie nie mieć gdzie pojechać, ponieważ w całej Polsce zamykane są hotele. Kawę i hot doga kupicie na stacji, ale zjecie już tylko w samochodzie, ponieważ zamknięte są części restauracyjne. Za to bez obaw możecie jechać na myjnię, do wulkanizatora lub do warsztatu.

Czy można jechać na majówkę?

Klasycznej majówki w tym roku nie będzie. Minister zdrowia poinformował, że obostrzenia będą obowiązywały dłużej w przypadku hoteli i obiektów noclegowych. Tutaj restrykcje obowiązują przynajmniej do 3 maja. Rząd nie planuje wprowadzania zakazu przemieszczania się. Będziecie mogli więc pojechać np. na działkę lub do znajomych, ale nigdzie więcej. Resort zdrowia apeluje oczywiście o rozsądek i unikanie zgromadzeń. Wciąż obowiązują także zasady społecznego dystansu.

Obostrzenia. Poszedł na rower, zapomniał maseczki, wrócił z 500-złotowym mandatem

Czy w samochodzie trzeba mieć maseczkę?

W Polsce musimy nosić maseczki. Rząd zakazał używania jako zamienników szalików, chust albo przyłbic. Możemy was uspokoić. Nie ma nakazu jazdy w niej w samochodzie osobowym. Zasłaniać usta i nos powinniśmy za to w transporcie publicznym. Większość kierowców nie musi więc nosić maseczki w swoim aucie, ale pamiętajcie, aby mieć ją przy sobie, żeby nie mieć problemów w sklepie, pracy albo na ulicy. Kierowca musi ją mieć także w warsztacie, u wulkanizatora i na stacji benzynowej.

Pamiętajcie też, że zasłaniać usta i nos trzeba podczas kontroli policyjnej. A to oznacza, że musicie mieć maseczkę, kiedy zatrzyma was policja. Niekonieczne po złamaniu jakiegoś przepisu, może być to po prostu rutynowa kontrola. Dlatego warto zawsze mieć przy sobie maseczkę, żeby uniknąć problemów.

Obostrzenia dla kierowców. O czym musisz pamiętać?

Warto pamiętać, że na stacjach benzynowych obowiązują dokładnie takie same przepisy jak w lokalach gastronomicznych. To oznacza, że kawę, zapiekankę czy hot doga możemy kupić, ale zjeść - już we własnym samochodzie. Części restauracyjne są wyłączone.

Na stacji, u wulkanizatora lub w warsztacie trzeba pamiętać o maseczce.

Istnieje także (raczej martwy) przepis o parkowaniu na co drugim miejscu w centrach handlowych i przed marketami.

Wciąż obowiązuje limit miejsc w samochodach ośmio- i dziewięcioosobowych. Mogą do nich wejść maksymalnie cztery osoby. Nowy przepis nie dotyczy osób, które ze sobą mieszkają. Duże rodziny nie muszą się więc martwić o paraliż domowej logistyki. Z pozoru przepis brzmi absurdalnie i budzi kontrowersje. Domyślamy się, skąd ten absurd się wziął - autorzy przepisu mieli na myśli prywatnych przewoźników, którzy świadczą małymi busami usługi transportu osób.

