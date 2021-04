Klasyczny Opel w nowej odsłonie. Teraz z wyświetlaczem na przedzie [WIDEO]

Opel Manta A z 1970 r. jest jednym z kultowych modeli marki. Teraz Opel przygotował jej nową inkarnację nazwaną – Manta GSe ElektroMOD. Pod czarną maską zamiast silnika spalinowego znajdzie się silnik elektryczny. Litera „e” w skrócie GSe tym razem oznacza elektryfikację. Jaskrawo żółte, minimalistyczne nadwozie przyciąga wzrok, ale jeszcze bardziej zwraca uwagę przód auta. Na całej jego szerokości pojawił się Opel Pixel-Vizor, który służy między innymi do prezentowania różnych treści i do ewentualnej komunikacji. Mogą się pojawić na nim następujące komunikaty: „Moje niemieckie serce zostało zELEKTRyfikowane”, „Jestem bezemisyjna”, „Jestem ElektroMODem”. Może też wyświetlić sylwetkę manty płynącej przez Pixel-Vizor. Jak dokładnie to wygląda prezentuje poniższe wideo:

Logo auta występuje również w jeszcze jednym miejscu. Projektanci puścili oczko i wpisali kod QR we wspomniane logo.

Oczywiście znalazło się też miejsce na klasyczne logo Opla, czyli błyskawicę, która umiejscowiona jest na środku pomiędzy światłami LED do jazdy dziennej. Manta GSe ElektroMOD posiada w pełni cyfrowy kokpit. Zdjęć jednak nie udostępniono.

Jak wspomniano wcześniej nie jest to auto budowane od podstaw. To restomod. Projektanci znaleźli w magazynie Opla odpowiednią Mantę A i dostosowali się i przerobili, tak by stworzyć auto, jakim sami by chcieli jeździć.

Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe przy Mancie GSe ElektroMOD. 19 maja 2021 r. auto zostanie zaprezentowane ze wszystkimi detalami.