Serwis samochodu to problem? Zamów serwis przez internet w... Fordzie!

Nasza rzeczywistość mocno się zmienia. Więcej pracujemy, mamy mniej wolnego czasu, a do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pandemia, która wymusza na nas ograniczenie pewnych aktywności. Jak na tym tle wypada serwisowanie samochodu? Stary model współpracy kierowców z ASO raczej nie wchodzi w grę. Ciężko będzie ich zachęcić najpierw do pojawienia się w serwisie w celu umówienia przeglądu, a później odstawienia auta. Na szczęście marki motoryzacyjne doskonale to rozumieją i wychodząc w stronę klientów, starają się zmieniać swoje usługi. A dobrym przykładem jest Ford.

Umów serwis online. Tak jak kupujesz… ubrania!

Kierowcy Fordów w pierwszej kolejności mogą umówić usługę serwisową online - bez względu na fakt czy są akurat w pracy, czy może na zakupach w markecie. W końcu wystarczy im do tego chociażby telefon z dostępem do sieci. Korzystając z dedykowanej strony lub aplikacji FordPass, klient wskazuje model, rok rejestracji i szacowany przebieg auta. Następnie musi wybrać ASO, w którym przegląd miałby się odbyć oraz podjąć decyzję dotyczącą daty i godziny wizyty. Prosto, szybko i wygodnie.

I choć zamawianie usługi serwisowej przez internet już ułatwia życie kierowcy, od tego tak naprawdę oferta Forda się dopiero... zaczyna. Bo w dobie pandemii konieczne jest też maksymalne ograniczenie kontaktów. Dlatego marka stworzyła ofertę #zostańwdomu. W jej ramach warsztat Forda może wykonać przegląd lub inną usługę serwisową pojazdu praktycznie bez fizycznego spotkania z właścicielem. W jaki sposób? Samochód jest odbierany spod wskazanego adresu i odstawiany pod wskazany adres.

Ford Video Check - mechanik pokaże czemu części są do wymiany

Auto przed zwrotem klientowi jest oczywiście nie tylko serwisowane, ale i dezynfekowane przy pomocy odpowiednich środków. Co z samą inspekcją i weryfikacją ewentualnego zakresu naprawy? Autoryzowane stacje obsługi Forda i na to mają sposób. Dostępna jest bowiem opcja Ford Video Check. W jej ramach pracownik warsztatu prowadzi transmisję wideo. W jej trakcie pokazuje klientowi wykryte usterki. Kosztorys napraw jest przesyłany bezpośrednio na telefon właściciela pojazdu.

XXI wiek to ewidentnie czas konsumenta. I Ford doskonale to rozumie. Właśnie dlatego podczas projektowania kolejnych usług i innowacji serwisowych staje frontem do klienta. Co to oznacza? Marka zyskuje grono wiernych nabywców. Nabywcy z kolei zyskują wygodę, mogą oszczędzać tak cenny czas, a do tego mają gwarancję bezpieczeństwa. "Skutkiem ubocznym" jest oczywiście też w pełni sprawny technicznie samochód.