Oblał policjanta chemikaliami, a innych obrzucił koktajlem Mołotowa. Grożą mu zarzuty federalne [WIDEO]

Nowojorska policja podała do wiadomości, że dwóch funkcjonariuszy zatrzymało do kontroli 44-letniego Lionela Virgile'a, który jak podają służby przejechał na czerwonym świetle. Na nagraniu wideo widać jak jeden z funkcjonariuszy podchodzi do auta podejrzanego od strony kierowcy i wymienia z nim kilka zdań. Nie widać na nagraniu lewej dłoni mężczyzny, który tłumaczy to faktem, że szuka portfela w drzwiach. Gdy tylko otwiera wylewa nieznaną substancję prosto na policjanta. Według służb płyn ten był jakimiś chemikaliami. Dokładny przebieg zdarzenia widać na nagraniu umieszczonym na Twitterze:

Mężczyzna uciekł, ale po chwili zatrzymał go kolejny patrol. Przy drugiej próbie zatrzymania mężczyzna rzucił w radiowóz podpalonym koktajlem Mołotowa, który według NBC New York odbił się od szyby i rozbił na chodniku. Mężczyzna ponownie zbiegł, ale zderzył się z SUV-em i został aresztowany:

Policja twierdzi, że w samochodzie zatrzymanego znalazła jeszcze trzy gotowe koktajle Mołotowa. Mogą mu być postawione federalne zarzuty związane z „bronią masowego rażenia”. Departament Policji Nowego Jorku rozmawia również z prokuratorem okręgowym w Brooklynie, aby postawić mężczyźnie zarzut próby zabójstwa funkcjonariusza. 44-latkowi grozi 20 lat pozbawienia wolności.