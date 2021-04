World Car of the Year 2021. Dziennikarze przyznali statuetkę Samochodu Roku Volkswagenowi ID.4

To już piąta nagroda World Car of the Year w historii Volkswagena. Wcześniej nagrodę zdobywały:

Volkswagen Golf VI - w roku 2009

Volkswagen Polo - 2010

Volkswagen Up! - 2012

Volkswagen Golf VII - 2013

W 2021 r. do tego grona dołączył Volkswagen ID.4. Elektryczny SUV pokonał 24 modele wyłonione w pierwszym etapie konkursu. Do ścisłego finału w głównej kategorii - oprócz ID.4 - przeszły jeszcze Honda e i Toyota Yaris.

Bardzo cieszy nas fakt, że ID.4 został uhonorowany przez międzynarodowe grono dziennikarzy tytułem "World Car of the Year". Nie tylko dlatego, że jest to jedna z najważniejszych nagród samochodowych na świecie, ale również dlatego, że jury uhonorowało świetny pomysł i świetny zespół. ID.4 to pierwszy model z rodziny ID przeznaczony na trzy kluczowe rynki: Europę, Chiny i Stany Zjednoczone. ID.4 niesie naszą elektryczną ofensywę na cały świat

- skomentował zwycięstwo ID.4 CEO Volkswagena, Ralf Brandstätter.

Choć nagroda w kategorii głównej plebiscytu World Car of the Year jest tą najważniejszą, to powody do zadowolenia ma nie tylko Volkswagen. Dziennikarze wyłonili zwycięzców w kilku innych kategoriach:

Luksusowy Samochód Roku,

Sportowy Samochód Roku,

Miejski Samochód Roku,

Design Roku.

W kategorii Luksusowy Samochód Roku 2021 najlepszy okazał się Mercedes klasy S. W ścisłym finale pokonał Land Rovera Defendera oraz Polestara 2.

Mercedes Klasy S W 223 fot. Filip Trusz

W kategorii Sportowy Samochód Roku 2021 najlepsze okazało się Porsche 911 Turbo. W ścisłym finale pokonało Audi RS Q8 oraz Toyotę GR Yaris.

Porsche 911 Turbo 2020 fot. Porsche

W kategorii Miejski Samochód Roku 2021 najlepsza okazała się Honda e. W ścisłym finale pokonała Hondę Jazz oraz Toyotę Yaris.

Honda e fot. Honda

W kategorii Design Roku 2021 najlepszy okazał się Land Rover Defender. W ścisłym finale pokonał Hondę e oraz Mazdę MX30.

Land Rover Defender V8 fot. Land Rover