Odpowiadając na pytanie "Od ilu lat można mieć prawo jazdy na motor?" w pierwszej kolejności należy dokonać kategoryzacji pojęcia motor. Zakładając definicję maksymalnie szeroką, należy przyjąć że jest to pojazd jedno- lub dwuśladowy, który ma napęd mechaniczny - spalinowy lub elektryczny. Co to oznacza? Że w pojęcie to łapią się aż cztery kategorie prawa jazdy - przy czym każda ma wyznaczony inny wiek, przy którym można starać się o uzyskanie uprawnień.

Od ilu lat można mieć prawo jazdy na skuter?

Pojęcie kategorii prawa jazdy odnoszących się do jednośladów zaczyna się od kategorii AM. Ta dotyczy motorowerów o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 lub mocy silnika elektrycznego wynoszącej maksymalnie 4 kW. To jednak nie koniec ograniczeń, bo pojazd objęty prawem jazdy kat. AM nie może jeździć szybciej niż 45 km/h, a do tego powinien mieć masę własną na poziomie maksymalnie 350 kg.

Od ilu lat można mieć prawo jazdy na skuter i motor 50 cm3? Prawo jazdy kat. AM może uzyskać osoba, która ukończyła 14. rok życia. Przed uzyskaniem pełnoletniości, do przystąpienia do kursu i egzaminu będzie jednak potrzebowała zgody opiekunów prawnych.

Od ilu lat można mieć prawo jazdy na motor 125 cm3?

Kolejnym krokiem na drodze do miana pełnego motocyklisty jest prawo jazdy kat. A1. W tym przypadku uprawnienie daje możliwość kierowania motocyklem wyposażonym w silnik o pojemności 125 cm3. Co ważne, moc pojazdu nie może przekroczyć 11 kW, a stosunek mocy do masy nie może być wyższy niż 0,1 kW/kg. Aby móc starać się o prawo jazdy kat. A1, przyszły kierowca powinien ukończyć 16 lat. Identycznie jak w przypadku kat. AM, przed uzyskaniem pełnoletniości kursant musi mieć zgodę od opiekunów prawnych na uczestnictwo w kursie i egzaminie.

Od ilu lat można mieć prawo jazdy na motor kat. A2?

Prawo jazdy kat. A2 rozszerza uprawnienia kierowcy. Pozwala na poruszanie się motocyklem o mocy wynoszącej maksymalnie 35 kW, przy czym stosunek mocy do masy własnej nie powinien przekroczyć 0,2 kW/kg. Od ilu lat można mieć prawo jazdy na motor kat. A2? Aby móc pojawić się w charakterze kandydata na egzaminie, należy ukończyć 18 lat.

Od ilu lat można mieć prawo jazdy na motor kat. A?

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania motocyklem, również z bocznym wózkiem. W tym przypadku prowadzącego nie dotyczą żadne ograniczenia odnoszące się do pojemności czy mocy. Od ilu lat można mieć prawo jazdy na motor kat. A? Granica wieku została wyznaczona przez ustawodawcę na 24 lata. Jest jednak pewien wyjątek. O prawo jazdy kat. A w wieku 20 lat mogą się starać te osoby, które od co najmniej dwóch lat posiadają prawo jazdy kat. A2.