Mercedes wypuścił zajawkę flagowego Maybacha z okazji 100-lecia submarki

Jak widać na załączonym zdjęciu, najważniejszym, co się rzuci w oczy to emblemat V12 na przednim błotniku. Co prawda taki silnik był przy poprzedniej generacji S klasy, ale od nowej odsłony Maybachy były oferowane jedynie z silnikiem V8 z podwójnym turbodoładowaniem. Wszystko wskazuje na to, że V12 wróci do łask.

Ponieważ to jedynie zajawka to nie ujawniono specyfikacji technicznej tego modelu, spodziewać się należy jednak ponad 600 KM mocy, które będą pochodzić z 6-litrowej jednostki z podwójny turbo i będą przekazywane na wszystkie koła. Możliwe, że oznaczenie takiego modelu będzie albo S650 lub S680.

Jak zostało wspomniane powyżej, obecnie S Maybach oferowany jest z silnikiem V8 o pojemności 4 litrów z podwójnym turbo i technologią EQ Boost. Generuje on moc 503 KM i 700 Nm momentu obrotowego. Silnik elektryczny dodaje do niego dodatkowe 21 koni i 249 Nm.