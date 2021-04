Tesla Cybertruck: Musk przyjechał pick-upem do Gigafactory w Teksasie

Wizytacje oficjeli w fabrykach nie są niczym nadzwyczajnym. Chyba że właściciel zakładu pojawia się na jego terenie za kierownicą samochodu, którego de facto jeszcze nie ma. Tak właśnie stało się w przypadku Gigafactory w Teksasie. Z wizytacją w montowni pojawił się Elon Musk - właściciel Tesli. Co więcej, po terenie zakładu poruszał się Cybertruckiem. Czym wzbudził ogromne zainteresowanie pracowników, ale i mediów. Mediów oczywiście za sprawą relacji, która została opublikowana na profilu Tesla Owners Online na Twitterze oraz w grupie r/teslamotors w serwisie Reddit.

REKLAMA

Zobacz wideo W Chinach będą budować Tesle. Pierwsza fabryka poza USA powstanie w Szanghaju

Musk i Tesla Cybertruck w Gigafactory. To kiedy produkcja?

Zdjęcia pokazują Cybertrucka w pełnej krasie. Tak właściwie niewiele wnoszą jednak do sprawy. No może poza tym, że dość dobrze prezentują prostą konsolę centralną pojazdu wyposażoną w jeden 17-calowy ekran. Czemu zatem Tesla pozwoliła na publikację fotografii? Odpowiedź jest prosta. To klasyczna zagrywka w stylu Muska. Amerykański milioner jak nikt potrafi podgrzewać atmosferę wokoło sprzedawanych i opracowywanych dopiero modeli. I to bez wątpienia jeden z elementów akcji promocyjnej - akcji, która obecnie ma podtrzymywać zainteresowanie elektrycznym pick-upie.

Tesla Cybertruck został zaprezentowany pod koniec roku 2019. Elektryczny pick-up o niezwykle futurystycznym wyglądzie cały czas jest dopracowany. Kiedy ujrzy światło dzienne w wersji produkcyjnej? Być może już niedługo. Sprzedaż pewnie i tak nie wystartuje jednak wcześniej niż pod koniec 2021 roku. Chociaż słowo sprzedaż w tym przypadku pojawia się na wyrost. W dniu prezentacji konceptu w roku 2019 Tesla uruchomiła bowiem system rezerwacji. Chęć zakupu Cybertrucka wyraziło w sumie 650 tys. osób. Każda musiała wpłacić depozyt o wartości 100 dolarów.

Tesla Cybertruck gotowa do produkcji. Warto było poczekać. Jest jak z "Łowcy Androidów" [WIDEO]

A więc co wiadomo o Tesli Cybertruck?

Co wiadomo o pick-upie Tesli? Na razie ilość informacji jest limitowana. A właściwie jedynym pewnikiem jest wygląd nadwozia. Cybertruck wygląda trochę tak, jakby został podrzucony do magazynu amerykańskiego producenta przez... obcych. Geometryczna bryła, przytłaczająca wielkość i absurdalnie duże koła robią wrażenie. Wrażenie zrobi jednak też pewnie moc. Bo Tesla zapowiada, że Cybertruck w topowej wersji otrzyma aż trzy silniki elektryczne o łącznej mocy na poziomie 1000 koni mechanicznych. Cena? Ta ma startować od 40 tys. dolarów.