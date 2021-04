Już jest nowy Nissan X-Trail. Tak jak myśleliśmy - to Rouge z USA

Poprzednia generacja Nissana X-Trail była sprzedawana w USA jako Rouge. Dlatego trudno się dziwić, że "nasz" nowy X-Trail, to właśnie nowy Rouge, który zadebiutował w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku. To już czwarta generacja tego modelu. Niestety w Europie nowy X-Trail pojawi się dopiero w połowie przyszłego roku. Auto pokazano na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, i to właśnie do Chin nowy X-Trail trafi w pierwszej kolejności.

Nowoczesna hybryda

Podobnie jak w przypadku Qashqaia, nowy X-Trail bazuje na platformie Aliansu CMF-C. Płyta jest dostosowana do montażu zespołu napędowego e-POWER, czyli dość nietypowej hybrydy. System wykorzystuje silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra jako generator prądu, a koła napędzane są tylko przez silnik elektryczny. Oznacza to, że jednostka benzynowa może zawsze działać w optymalnym zakresie obrotów, co zapewnia niższe zużycie paliwa i niższą emisję CO2 w porównaniu z tradycyjnym silnikiem spalinowym. Układ generuje moc 190 KM i 330 Nm maksymalnego momentu obrotowego.

Nissan X-Trail 2021 Nissan

W gamie silnikowej pojawi się też prawdopodobnie znany już w Nissanie silnik 1.3, ale ze zwiększoną mocą - ma generować 158 KM. Pytanie tylko, czy w wersji z napędem na cztery koła taka moc będzie wystarczająca. Zwłaszcza, że X-Trail - podobnie jak poprzednia generacja - opcjonalnie występuje w odmianie siedmioosobowej. Wersja amerykańska (czyli z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 183 KM) raczej do nas nie trafi.

Pełna gama crossoverów

Pojawienie się latem 2022 roku nowego X-Traila będzie zwieńczeniem gruntownej przebudowy całej gamy crossoverów Nissana. Zaczęło się od listopada 2019, kiedy na rynek wszedł nowy Juke. W lipcu 2020 Nissan zaprezentował w pełni elektrycznego crossovera Ariya, a w lutym 2021 - trzecią generację Qashqaia. Nissan stawia na zelektryfikowaną przyszłość w ramach planu transformacji biznesowej Nissan NEXT.

Nissan X-Trail 2021 Nissan

Nie zwalniamy, jeśli chodzi o modernizację naszej gamy. Nowy X-Trail pozostaje wierny sprawdzonym rozwiązaniom w SUV-ach, które – od wprowadzenia pierwszego modelu w 2001 roku – okazały się tak wielkim sukcesem dla naszej firmy. W porównaniu do poprzednika będzie bardziej wydajny, dopracowany i wszechstronny. Zostanie też wyposażony w przyjazną dla użytkownika technologię. Będzie świetnym uzupełnieniem swoich elektrycznych kuzynów w gamie crossoverów. To wyjątkowy SUV ze zelektryfikowanym zespołem napędowym, który doskonale odpowiada codziennym potrzebom użytkowników

– powiedział Guillaume Cartier, prezes na region Afryki, Bliskiego Wschodu, Indii, Europy i Oceanii (AMIEO).

Nissan X-Trail 2021 Nissan