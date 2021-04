Volkswagen Arteon R: samochód dla ludu z ceną... premium?

Premiera Arteona R spotkała się z ciepłym przyjęciem. Powód? Sportowy wariant ma tyle samo uroku co bazowy liftback, a jednocześnie łączy urodę z wyjątkowymi osiągami. Pod długą maską auta Niemcy ukrywają 2-litrowy silnik TSI. Jednostka oferuje aż 320 koni mocy i 420 Nm momentu obrotowego. Co więcej, układ napędowy został sparowany z napędem na cztery koła 4MOTION oraz 7-biegową skrzynią DSG. Skutek? Volkswagen Arteon R bardzo sprawnie "odpycha" się od asfaltu. Przyspieszenie do pierwszej setki trwa na pokładzie auta zaledwie 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

Volkswagen Arteon R: osiągi w pakiecie z… wysoką ceną

Volkswagen Arteon R to też seria sportowych dodatków - w wyglądzie nadwozia i kabinie pasażerskiej. Niestety Arteon R to też dość solidna cena. Liftback w wersji bazowej został wyceniony przez polski oddział firmy na 253 490 zł. Po rabacie sięgającym 15 tys. zł cena auta spada do 238 490 złotych. To jednak nadal spora kwota! Na ile wysoka? Na tyle, że kierowca wybierający nowy model zamiast pojawić się w salonie Volkswagena, może zajrzeć do przedstawicielstwa jednego z producentów segmentu premium. Na co będzie sobie mógł pozwolić za te pieniądze? Sprawdziliśmy to.

Opinie Moto.pl: nowy Volkswagen Arteon. Pięć powodów, dlaczego nie jest to zwykły lifting

Volkswagen Arteon R: co na to BMW?

W sytuacji, w której kierowca najpierw wpadnie do dealera BMW, ten z pewnością zaproponuje mu model 330d xDrive. Czeropędny diesel ma 3-litry pojemności i aż 265 koni mechanicznych. Tak, to mniej niż oferuje Arteon. Mimo wszystko tak skonfigurowana Trójka jest w stanie osiągnąć setkę już w 5,1 sekundy. Do tego będzie zdecydowanie oszczędniejsza i… tańsza. Bawarski model zostanie wyceniony na 228 900 zł - czyli dokładnie o 9590 zł mniej od Volkswagena.

Volkswagen Arteon R vs. Audi A4 45 TFSI

Alternatywę przyniesie też wizyta w salonie niemieckiej marki z czterema kołami w logo. Propozycja? Tą może się stać model Audi A4 45 TFSI quattro S tronic. Tak, nazwa jest wyjątkowo długa. Ukrywa się pod nią jednak układ napędowy składający się z 2-litrowego benzyniaka o mocy 265 koni mechanicznych, który przekazuje moc do napędu quattro za pośrednictwem 7-biegowej skrzyni dwusprzęgłowej. Osiągi? Sprint do pierwszej setki w Audi trwa 5,5 sekundy. Tak, to o blisko 0,6 sekundy wolniej od Arteona R. A4 ma jednak wyjątkowo atrakcyjną cenę. Podstawowa wersja kosztuje „tylko” 189 900 zł. To o blisko 50 tys. zł mniej od Volkswagena - suma ta zostanie zatem na dobór kilku ciekawych opcji.

Volkswagen Arteon R: czy warto go kupić?

Volkswagen Arteon R bez wątpienia nie ma niskiej ceny. Czy zatem warto go kupić? Pomijając świetne osiągi, niemiecki liftback ma pewnego asa w rękawie. W porównaniu z konkurentami z logo BMW czy Audi jest mimo wszystko zdecydowanie bardziej oryginalny na polskich drogach. Poza tym przykuwa spojrzenia przechodniów i innych kierowców. A to dość duże zalety w samochodzie, który kosztuje blisko 240 tys. zł.