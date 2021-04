Florida Man znowu w akcji. Przeskakuje SUV-em przez zwodzony most [WIDEO]

W filmach i grach wideo czasem bohater przeskakuje autem przez most zwodzony. Ponieważ to fikcja to większość zdaje sobie sprawę z tego, że jest to niebezpieczna akrobacja i w normalnym świecie takie rzeczy rzadko się udają. Mieszkaniec Florydy najwyraźniej chciał to sprawdzić w swoim Hyundaiu Santa Fe:

REKLAMA

Akcja nagrania odbywa się w Daytona Beach na Florydzie. Florida Man nie zważa na opuszczony szlaban przed mostem zwodzonym. Nie zważa również na znaki i migające światła. Jedzie przed siebie z uszkodzoną szybą i maską, ale w ostatnim momencie udaje mu się przeskoczyć zanim powstała na tyle duża szpara, aby zrobił sobie krzywdę.

Autostrada, zachód słońca i snop iskier. Tak wyglądała ucieczka z miejsca wypadku [WIDEO]

Jaki był tego powód? Nikt tego nie wie. Nie widać, aby ktoś go ścigał, co mogłoby usprawiedliwić, chociaż trochę takie zachowanie. Kierowca albo chciał sprawdzić czy jest w stanie albo bardzo się gdzieś śpieszył. Lokalna policja twierdzi, że już namierzyła amatora mocnych wrażeń.