Intel wchodzi na rynek autonomicznych pojazdów [WIDEO]

Udelv, spółka zależna firmy Intel Mobileye chce do 2028 roku wprowadzić 35.000 autonomicznych pojazdów dostawczych na drogi. Pojazd, o którym mowa nazywa się po prostu „Transporter” i będzie mógł samodzielnie jeździć od punktu do punktu. Każda sztuka tego pojazdu ma być zintegrowana z autonomicznym systemem Mobileye. Obejmuje on 13 kamer, trzy LiDAR-y dalekiego zasięgu, sześć LiDAR-ów krótkiego zasięgu i sześć radarów. Mobileye wykorzystuje również system izraelskiej firmy EyeQ i korzysta z Road Experience Management (REM), który wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym do tworzenia mapy 3D.

Jak dokładnie ma wyglądać dostawa takim pojazdem przedstawia poniższe wideo:

Transporter zostanie zbudowany od podstaw na modułowej platformie. Ponieważ ma być całkowicie autonomiczny to nie będzie posiadał kabiny dla kierowcy. Będzie też obsługiwał szybkie ładowanie prądem stałym. Jeśli jednak pojawi się jakiekolwiek ryzyko utraty panowania nad pojazdem to operator będzie w stanie przejąć na odległość kontrolę nad nim.

Udlev już od kilku lat testuje pojazdy autonomiczne w Stanach Zjednoczonych m.in. w Oklahoma City.