Nowy Hyundai Santa Cruz. Pick-up o stylistyce crossovera

Nowy Santa Cruz przypomina stylistycznie nowego Tucsona. Jest jednak od niego dłuższy, ma prawie 5 metrów długości. Według Hyundaia, ich nowy samochód ma łączyć to co najlepsze w pick-upach i crossoverach.

REKLAMA

Hyundai Santa Cruz – wygląd z zewnątrz i wewnątrz

Długość paki Santa Cruz wynosi 1,32 m i jest lekko krótsza od Nissana Frontiery (18 cm), jest też krótszy od Toyoty Tacomy i Hondy Ridgeline. Producent jednak twierdzi, że akurat w tym wypadku to zaleta, gdyż Santa Cruz ma się lepiej prowadzić po mieście i być bardziej zwrotna.

Hyundai Santa Cruz Hyundai

Półciężarówka od Hyundaia ma zamykaną pakę roletą, ale ponieważ jest krótsza niż konkurencja twórcy musieli jakoś to zrekompensować. Z tego powodu pod podłogą przestrzeni załadunkowej jest dodatkowy schowek. Hyundai zadbał również o to, żeby auto w odbiorze przypominało bardziej crossover, dlatego porusza się na 18- lub 20-calowych felgach.

We wnętrzu Santa Cruz przypomina Tucsona. Wyposażony jest w 10-calowy ekran do multimediów i opcjonalny 10-calowy zestaw wskaźników. System audio Bose znalazł się w opcji. Na siedzenia można zamówić skórzaną tapicerkę, a wykładzina i schowki pod siedzeniami rzeczywiście bardziej przypominają crossover niż klasycznego pick-upa.

Opinie Moto.pl: Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V 150 KM. Łukasz miał rację. Gdzie są wady?

Hyundai Santa Cruz – systemy i silniki

Santa Cruz dostępny jest z dwoma silnikami o pojemności 2,5 L, który produkuje 193 KM mocy lub 279 KM przy turbodoładowaniu. Przy niższej mocy współpracuje on z 8-biegową automatyczną skrzynią biegów, natomiast przy wyższej jest połączony z dwusprzęgłową skrzynią biegów z manetkami przy kierownicy do zmiany przełożeń. Napęd w każdym wypadku jest na wszystkie koła. Jednakże Hyundai zastrzega, że jego system rozdzielania mocy może więcej jej przekazać na tylne koła by uzyskać bardziej sportowy charakter.

Hyundai Santa Cruz Hyundai

Jeśli chodzi o technologię dotyczącą bezpieczeństwa, to Hyundai włożył następujące systemy: unikania kolizji z przodu, asystenta pasa ruchu, system martwego pola, asystent bezpiecznego wysiadania, wspomaganie jazdy po autostradzie i ostrzeżenia o ruchu poprzecznym z tyłu.

Nowy Santa Cruz produkowany będzie w Alabamie już w czerwcu.