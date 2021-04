Nowe strefy parkowania w Warszawie. Abonament mieszkańca tylko jeśli rozliczasz PIT w Warszawie

Od 6 września kierowcy zapłacą za parkowanie w dwóch kolejnych dzielnicach Warszawy - na Żoliborzu i Ochocie. To wynik nowej polityki parkingowej zapowiedzianej w 2019 r. przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zmienią się też zasady przyznawania abonamentów mieszkańca. By się o niego ubiegać, trzeba będzie rozliczyć PIT w Warszawie.

Wzorem innych europejskich miast chcemy zmieniać nawyki transportowe mieszkańców poprzez rozszerzanie strefy płatnego parkowania. Porządek w tym zakresie robimy już od kilu lat, jednak kulminacja prac nastąpiła w ciągu ostatniego roku, a to dzięki dobrej współpracy ze stołecznymi radnymi. Tak jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, w ostatnim czasie udało się też uszczelnić system dzięki wprowadzeniu pojazdów e-kontroli

– mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Co się zmieni?

Na Żoliborzu i Ochocie do tej pory kierowcy parkowali za darmo. Od 6 września 2021 r. pojawią się tam parkomaty, a za postój trzeba będzie zapłacić. Ma to ułatwić znalezienie wolnego miejsca kierowcom, którzy faktycznie go potrzebują, oraz zwiększyć rotację samochodów w dzielnicy.

Strefa płatnego parkowania spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolnych. Wtedy każdy, kto musi zaparkować, może znaleźć wolne miejsce. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca. Wprowadzenie płatnego postoju pozwala też zabezpieczyć miejsca parkingowe dla mieszkańców, którzy korzystają z abonamentów.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - rozszerzenie o Żoliborz i Ochotę w 2021 r. Zarząd Dróg Miejskich

Kierowcy zapłacą za postój:

3,90 zł za pierwszą godzinę,

4,60 zł za drugą,

5,50 zł za trzecią

3,90 zł za czwartą i kolejne.

Postój płatny będzie obowiązywał w godzinach 8-20. Mandat za brak opłaconego postoju to 250 zł.

e-kontrola opłat parkingowych, Warszawa. Nissan Leaf Zarząd Dróg Miejskich

Parkomaty na Żoliborzu i Ochocie

W obu dzielnicach badania zapełnienia i rotacji miejsc pokazały duży udział osób przyjezdnych w ogólnej liczbie pojazdów parkujących. I to mimo pandemii, czyli w warunkach zaniżonych na korzyść mieszkańców.

Na Ochocie, ze względu na sąsiedztwo komunikacji tramwajowej i autobusowej, okolice ulic Grójeckiej, Żwirki i Wigury oraz Al. Jerozolimskich stał się miejscem typu "parkuj i jedź". Kierowcy w ten sposób unikają wjazdu do strefy płatnego parkowania.

W obu dzielnicach jesienią 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W spotkaniach zorganizowanych on-line udział wzięło blisko tysiąc osób, a nagrania ze spotkań zostały odtworzone cztery tysiące razy. Wpłynęło również ponad 1300 pism, maili i formularzy zawierających pytania i uwagi do proponowanych rozwiązań. Wśród nich tylko kilkadziesiąt wyraziło sprzeciw wobec wprowadzenia SPPN.

Abonament tylko jeśli rozliczasz PIT w Warszawie

Zmiany dotyczyć będą też abonamentów parkingowych przysługujących osobom mieszkającym na terenie strefy płatnego parkowania. Możliwość uzyskania abonamentu uprawniającego do bezpłatnego postoju ma przysługiwać tylko osobom rozliczającym podatek PIT w Warszawie. Miasto chce w ten sposób zachęcić osoby mieszkające w stolicy do rozliczenia podatku w miejscu zamieszkania.

Ta zasada ma dotyczyć również kart N+ uprawniających osoby niepełnosprawne do parkowania za darmo w całej strefie. Osoby spoza Warszawy nadal będą mogły parkować bezpłatnie na wszystkich wyznaczonych miejscach, tj. "kopertach".

Miejsce do parkowania dla niepełnosprawnych fot. Filip Trusz

Nowy abonament na całą dzielnicę

Oferta abonamentów mieszkańca zostanie rozszerzona. Aktualnie posiadacze abonamentu mogą parkować bezpłatnie na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zamieszkania. Przywilej ten kosztuje 30 zł rocznie i obejmuje kilka (maksymalnie 8) parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu.

Zmiany wprowadzą nowy rodzaj abonamentu dla mieszkańca. Będzie uprawniał do bezpłatnego postoju na większym obszarze, obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy. Takie obszary obejmować będą kilkadziesiąt ulic i nawet do 1,5 tysiąca miejsc postojowych. Dzięki abonamentowi obszarowemu będzie można otrzymać identyfikator uprawniający do postoju na dodatkowych miejscach zarezerwowanych tylko dla mieszkańców.

Nowy abonament mieszkańca - parkowanie w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich

Koszt nowego abonamentu obszarowego wyniesie 600 zł rocznie. Mieszkańcy będą mogli pozostać przy abonamencie rejonowym, który będzie nadal wydawany na dotychczasowych zasadach. Każdy może wybrać, która opcja jest dla niego korzystniejsza.

Zmiany wejdą w życie 6 września 2021 r. O abonamenty według nowych zasad będzie można wnioskować już w sierpniu.

Nowy abonament mieszkańca - parkowanie w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich

Parkomat Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta