Mercedes W196R z Lego. Projekt Polaka, który może trafić do sklepów!

Mercedes W196R: Stirling Moss, Fangio i F1!

Mercedes W196R narodził się w roku 1954. Auto miało postawiony przed sobą jeden cel. Chodziło o zwycięstwo w Formule 1. Jak Niemcy chcieli to osiągnąć? Model otrzymał charakterystyczną dla tamtych czasów sylwetkę pozbawioną nadkoli, silnik benzynowy wyposażony w innowacyjny, mechaniczny i bezpośredni wtrysk paliwa, a do tego za jego kierownicą zasiadły prawdziwe legendy. Mercedesa W196R prowadził i Stirling Moss, i Juan Manuel Fangio. Takie zestawienie elementów musiało skończyć się dobrze. Auto zwyciężało dwunastokrotnie, a do tego dwukrotnie dotarło na metę sezonu z mistrzostwem dla swojego kierowcy.

Ile kosztuje Mercedes W196R? 110 milionów. Niestety!

Mercedes W196R to bez wątpienia wspaniała maszyna motoryzacyjna. Ma wyjątkowo bogatą historię, przekazuje emocje i jest niezwykle rzadki. Niestety przyjemność obcowania z tym autem nie jest tania. Jeden z egzemplarzy sprzedał się w roku 2013 za blisko 21 milionów funtów. Dziś daje kwotę wynoszącą ponad 110 milionów złotych! Tylko czy zawsze trzeba wydać prawdziwą fortunę, aby się stać właścicielem wyjątkowego Mercedesa W196R? No właśnie nie. Na pomysł "oszukania systemu" wpadł pewien Polak. Zbudował niemiecką strzałę, jednak z klocków LEGO. Tak stworzony model kosztowałby pewnie nieco ponad tysiąc złotych.

Czy Mercedes W196R z Lego powstanie? To zależy od… nas!

Projekt zminiaturyzowanego Mercedesa W196R został opublikowany na stronie ideas.lego, na której LEGO wrzuca najciekawsze pomysły swoich użytkowników. Czy ma szansę na pojawienie się na półkach sklepowych? Oczywiście. Kluczem do sukcesu są jednak dla niego głosy internautów. Jeżeli zdobędzie odpowiednią ilość dobrych ocen, może zostać wdrożony do produkcji. Jak powstał Mercedes W196R z LEGO? Auto zostało zbudowane w skali 1:8 - to oznacza że ma 54,5 cm długości, 21,5 cm szerokości i 14 cm wysokości. Model składa się z ponad 1600 elementów oraz waży 1,6 kilograma.